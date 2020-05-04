Кому в Одессе и пригороде отключат воду с 5 на 6 мая

В связи с необходимостью проведения аварийных работ на водоводе диаметром 600 мм в Одессе в ночь с 5 на 6 мая будет прекращена подача воды некоторым потребителям города и области.

Об этом предупреждает филиал «Инфоксводоканал».

Так, с 23:30 05 мая до 07:00 06 мая водоснабжение будет прекращено потребителям по таким адресам:

ж/м Котовского,

ж/м Лузановка,

21 км Старокиевского шоссе,

пос. Шевченко,

с. Крыжановка,

с. Лески,

с. Фонтанка,

с. Александровка,

с. Новая Дофиновка,

пгт. Черноморское-1,2,

с. Корсунцы,

с. Ильичёвка,

с. Вапнярка,

с. Красноселка,

с. Свердлово,

с. Светлое,

с. Визирка,

порт «Южный»,

с. Сычавка,

ТРЦ «Ривьера».

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).