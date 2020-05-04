Кому в Одессе и пригороде отключат воду с 5 на 6 мая

В связи с необходимостью проведения аварийных работ на водоводе диаметром 600 мм в Одессе в ночь с 5 на 6 мая будет прекращена подача воды некоторым потребителям города и области.
Об этом предупреждает филиал «Инфоксводоканал».
Так, с 23:30 05 мая до 07:00 06 мая водоснабжение будет прекращено потребителям по таким адресам:
- ж/м Котовского,
- ж/м Лузановка,
- 21 км Старокиевского шоссе,
- пос. Шевченко,
- с. Крыжановка,
- с. Лески,
- с. Фонтанка,
- с. Александровка,
- с. Новая Дофиновка,
- пгт. Черноморское-1,2,
- с. Корсунцы,
- с. Ильичёвка,
- с. Вапнярка,
- с. Красноселка,
- с. Свердлово,
- с. Светлое,
- с. Визирка,
- порт «Южный»,
- с. Сычавка,
- ТРЦ «Ривьера».
Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).