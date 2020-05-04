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Кому в Одессе и пригороде отключат воду с 5 на 6 мая

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В связи с необходимостью проведения аварийных работ на водоводе диаметром 600 мм в Одессе в ночь с 5 на 6 мая будет прекращена подача воды некоторым потребителям города и области.

Об этом предупреждает филиал «Инфоксводоканал».

Так, с 23:30 05 мая до 07:00 06 мая водоснабжение будет прекращено потребителям по таким адресам:

  • ж/м Котовского,
  • ж/м Лузановка,
  • 21 км Старокиевского шоссе,
  • пос. Шевченко,
  • с. Крыжановка,
  • с. Лески,
  • с. Фонтанка,
  • с. Александровка,
  • с. Новая Дофиновка,
  • пгт. Черноморское-1,2,
  • с. Корсунцы,
  • с. Ильичёвка,
  • с. Вапнярка,
  • с. Красноселка,
  • с. Свердлово,
  • с. Светлое,
  • с. Визирка,
  • порт «Южный»,
  • с. Сычавка,
  • ТРЦ «Ривьера».

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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