Кому в Одессе 6 ноября отключат свет и воду

6 ноября в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.

Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и ДТЭК «Одесские энергосети».

В частности, Инфоксводоканал предупреждает, что в связи с проведением ремонтных работ на водопроводе будут отключены с 9:00 до 22:00 от водоснабжения несколько улиц Суворовского района Одессы — улицы Академика Заболотного, 4-16 и Давида Ойстраха, 13-А.

Отключение воды связано с обновлением участка квартального водопровода по улице Академика Заболотного в районе 14-го дома, на котором в последние месяцы участились аварии. Уже завершены подготовительные работы и 6 ноября специалисты «Инфоксводоканала» будут подключать в существующую систему новую полиэтиленовую трубу диаметром 110 мм, которая прослужит не менее 50 лет.

Также будет установлена новая запорная арматура и подводящий водопровод на жилой дом №14, что позволит повысить качество и надёжность водоснабжения прилегающих домов.

Также в этот день будет прекращено электроснабжение из-за аварийных работ и модернизации электросети по таким адресам: