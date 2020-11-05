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  3. Кому в Одессе 6 ноября отключат свет и воду

Кому в Одессе 6 ноября отключат свет и воду

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6 ноября в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.

Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и ДТЭК «Одесские энергосети».

В частности, Инфоксводоканал предупреждает, что в связи с проведением ремонтных работ на водопроводе будут отключены с 9:00 до 22:00 от водоснабжения несколько улиц Суворовского района Одессы — улицы Академика Заболотного, 4-16 и Давида Ойстраха, 13-А.

Отключение воды связано с обновлением участка квартального водопровода по улице Академика Заболотного в районе 14-го дома, на котором в последние месяцы участились аварии. Уже завершены подготовительные работы и 6 ноября специалисты «Инфоксводоканала» будут подключать в существующую систему новую полиэтиленовую трубу диаметром 110 мм, которая прослужит не менее 50 лет.

Также будет установлена новая запорная арматура и подводящий водопровод на жилой дом №14, что позволит повысить качество и надёжность водоснабжения прилегающих домов.

Также в этот день будет прекращено электроснабжение из-за аварийных работ и модернизации электросети по таким адресам:

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Абрикосовая:  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 45, 47А, 48, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69А, 73, 75, 77, 79уч.120, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 97А, 99, 101, 103, 105, 105а 8:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Абрикосовый переулок:  1, 3, 3А, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 8:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Аграрная:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Асеева Юрия переулок:  1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Ахматовой:  1, 1А, 2, 3, 4, 4а, 4а/2, 4б, 4в, 4б1, 5, 5а, 6, 6А, 6В, 7, 8, 8а, 9, 10, 10/1, 10/3, 12, 12б, 13, 14, 16, 18, 20 8:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Бабеля:  10, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 59 7:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Заплан.
Балковская:  90, 92, 104, 159, 163, 165, 167, 167А, 169, 171, 173, 175 7:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Заплан.
Балтский 6-й переулок:  1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 18А, 20, 21-а, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 31б, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 9:00
6 ноя.		 17:00
6 ноя.		 Заплан.
Балтский 2-й переулок:  1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32 9:00
6 ноя.		 17:00
6 ноя.		 Заплан.
Балтский 3-й переулок:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214 9:00
6 ноя.		 17:00
6 ноя.		 Заплан.
Балтский 5-й переулок:  7, 8, 10, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25 9:00
6 ноя.		 17:00
6 ноя.		 Заплан.
Балтский 4-й переулок:  2, 4, 5, 6, 6-3, 8, 9-11, 10, 11, 12, 14 9:00
6 ноя.		 17:00
6 ноя.		 Заплан.
Балтский 1-й переулок:  1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11 9:00
6 ноя.		 17:00
6 ноя.		 Заплан.
Балтская дорога:  37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Балтский 7-й переулок:  1, 2, 3, 5, 7, 8, 8А, 9, 9а, 9б, 10, 12, 12а, 13 9:00
6 ноя.		 17:00
6 ноя.		 Заплан.
Баркасный переулок:  1, 1а, 2, 4 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Бехтерева:  22 9:00
6 ноя.		 17:00
6 ноя.		 Заплан.
Бехтерева:  2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 23, 24, 26, 28, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44б 9:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Большевистский переулок:  3, 4, 5, 6, 7, 8-1, 10 9:00
6 ноя.		 17:00
6 ноя.		 Заплан.
Большевистский переулок:  3, 4, 5, 6, 7, 8-1, 10 9:00
6 ноя.		 17:00
6 ноя.		 Авария
Ветрогонова:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 14, 14а 9:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Виноградный переулок:  4, 6, 6/8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 38 7:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Заплан.
Винниченко Владимира:  42, 44, 44а, 46а, 46б, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54-38, 59 9:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Водяной 2-й переулок:  11 7:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Заплан.
Гаршина переулок:  3, 3А-1, 3Г, 4, 5, 6, 6а, 8, 10, 11, 11б, 11в, 11г, 11/18, 12, 14, 16а, 16/18, 17, 17А, 17/10, 17/18, 17/19, 17/20, 20, 20/7, 20а/22, 20Д, 20ж, 20/17, 22, 22а, 22б, 24, 26, 30, 2022 8:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Гарина:  2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 9:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Главная:  1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Грибоедова:  1, 1а, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 19, 20 9:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Дальницкая:  36 7:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Заплан.
Дальневосточная:  1, 3 9:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Дачный 2-й переулок:  1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9а 8:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Дачная:  3а, 3в, 3а2, 5, 5/17, 9, 9/1, 9б, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 22а, 23, 24, 26, 30, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30а, 30-Б, 30/10, 30/12, 30/14, 307 8:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Дежнёва:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А 7:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Заплан.
Депутатский переулок:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 10 7:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Заплан.
Дубовая роща:  2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14/а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 49, 49/2, 51, 53, 55, 57 8:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Ермака переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 7:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Заплан.
Ёлочная: 2, 2а, 4, 4а, 5, 5/1, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/7а, 5/8, 5/9, 5а, 5/а, 5Б, 5д, 5/10, 5/11, 5/11А, 5/12, 5/13, 5/15, 5/16, 5/19, 5/20, 5/21, 5уч4, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 20б, 22, 22/2, 24, 30, 34, 513а 8:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Жевахова гора:  4, 4а, 5, 7, 8, 9, 11, 11-1, 12 9:00
6 ноя.		 17:00
6 ноя.		 Заплан.
Жевахова гора:  17, 19, 92, 94 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Закарпатская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Звонкая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Кавказский переулок:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Кавказская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Карышковского:  3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 17а, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 25-27, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а 9:00
6 ноя.		 17:00
6 ноя.		 Авария
Карьерная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Карышковского:  2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, А, 10, 11, 12, 12-14, 13, 14, 14А, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23А, 23Б, 25, 25-27, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 58, 60 9:00
6 ноя.		 17:00
6 ноя.		 Заплан.
Качалова:  1, 3, 5, 7, 9, 9А, 11, 11/2, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39 7:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Заплан.
Ковровый переулок:  1, 2, 2а, 2Б, 3, 4, 6, 8, 9, 10 7:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Заплан.
Колоническая:  1 7:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Заплан.
Колонтаевская улица:  1 7:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Заплан.
Костанди:  74, 76, 76б, 78, 80, 80/2, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 86А, 87, 87а, 87б, 87в, 88А, 90, 91, 91/2, 91-Б, 92, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 97а, 98, 98-А, 99, 99А, 100, 100Б, 101, 102, 103, 103А, 105, 107, 109, 111, 113, 121, 121А, 123, 125, 127, 129 9:00
6 ноя.		 17:00
6 ноя.		 Заплан.
Кривобалковская (Ровенская):  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 10, 12, 13, 14, 14в, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 32А, 33, 35, 36А, 36Б, 37, 38А, 38Б, 3232а 9:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Крылова:  1, 4, 5, 6, 6а, 6б 9:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Летний переулок:  5, 5/13, 5/13-А 8:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Литовская:  55 7:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Заплан.
Лобачевского переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 9, 10 7:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Заплан.
Львовская:  7а, 11, 13, 15, 17, 17а, 24а, 26, 28, 28а, 30А, 32, 32/4, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 44-А, 46, 48б, 48-Б, 48Г, 48-Д, 48-ж, 48-Л, 48-М, 48-Н, 48П, 48-Р, 48-С, 50а 8:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Львовский переулок:  2, 2/1 8:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Люстдорфская дорога:  129, 129а, 131а, 133, 133а, 135 9:00
6 ноя.		 17:00
6 ноя.		 Заплан.
Макаренко:  1, 1/1, 1А, 1А/2, 3, 3/1, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 15/1, 16, 17, 18, 18/1, 18/3, 18/7, 18А, 18/18, 19, 20, 21А, 21-21а, 22, 22А, 22Б, 22/15, 23, 25, 27/1, 27А, 29, 29А, 31, 31/1, 31А, 31В, 33 8:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Маловского:  3, 3А, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32А, 262 9:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
8 Марта 6-й переулок:  4, 8, 9, 10, 11 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
8 Марта 2-я линия:  109, 109-1, 109-2, 109а 9:00
6 ноя.		 17:00
6 ноя.		 Заплан.
8 Марта 3-й переулок:  4, 5, 6, 8, 10 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
8 Марта 4-й переулок:  2, 4, 6, 8, 10 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
8 Марта 5-й переулок:  4, 6, 8, 9 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
8 Марта 8-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
8 Марта:  1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
8 Марта:  42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 67А, 67Б, 71, 73, 75 9:00
6 ноя.		 17:00
6 ноя.		 Авария
8 Марта спуск:  1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
8 Марта 1-й переулок:  3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
8 Марта 1-я линия:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
8 Марта:  42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 67А, 67Б, 71, 73, 75, 77-1, 77-5, 77в, 77Д, 77Е, 77К, 771, 774, 776 9:00
6 ноя.		 17:00
6 ноя.		 Заплан.
8 Марта 2-я линия:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
8 Марта 3-я линия:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
8 Марта 4-я линия:  1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
8 Марта 5-я линия:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
8 Марта 7-й переулок:  5, 6, 7, 8, 9 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
8 Марта 2-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
8 Марта 9-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Метрополитеновский переулок:  1, 1б, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 9а 7:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Заплан.
Мечникова:  104 7:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Заплан.
Мичурина площадь:  2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Мичурина:  21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Моторный 2-й переулок:  1, 1/1, 2, 2Б, 4Б, 8, 8б, 14, 16, 20 9:00
6 ноя.		 17:00
6 ноя.		 Заплан.
Моторная:  1, 2, 3, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7А, 9, 9А, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 19а, 19б, 21, 21А, 23, 25, 27, 27А, 27Б, 27В, 29, 29А, 31, 31А, 31Б, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 53А, 55, 55а, 57 9:00
6 ноя.		 17:00
6 ноя.		 Заплан.
Моторный 3-й переулок:  1, 2, 2/1, 2В, 3, 3/2, 4, 4/, 4/2, 4а, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21/1, 22, 23, 23/2, 23А, 34, 37 9:00
6 ноя.		 17:00
6 ноя.		 Заплан.
Навигационный переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Нерубайская:  4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 28, 30 9:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Нерубайская/Училищная:  34 9:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Огренича Николая (Чапаева):  1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Писарева:  28, 30, 30А, 32, 34, 36, 38, 40а, 40б, 40В 8:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Платанова:  67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 85А 7:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Заплан.
Полтавская:  1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 20А, 22, 24, 24-А, 26, 28, 30, 32, 32б, 34, 34А, 36, 36А, 38 7:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Заплан.
Полевой 1-й переулок:  2, 4, 6, 10, 12, 14 9:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Посевная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Пржевальского переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 10 7:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Заплан.
Прокатная:  1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Равенства 1-й переулок:  90 8:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Равенства:  88, 91, 92, 98, 100, 102, 104, 195, 196 8:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Радищева переулок:  1, 2, 3, 3А, 4, 6, 7, 7А, 8, 9, 9/1, 10 7:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Заплан.
Радостная:  56, 58, 60, 62, 64, 66, 66А, 68, 68А, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 82-А, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106А, 108, 110, 112 7:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Заплан.
Радищева:  5, 9 7:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Заплан.
Рихтера Святослава::  132/1, 132/2, 134, 144, 144/1, 144/2, 146 7:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Заплан.
Ровный переулок:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 9А, 11, 11А, 11Б 8:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Скрипичный переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 7а, 8, 9, 10 7:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Заплан.
Студенческий 2-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 19а 9:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Студенческий 3-й переулок:  2, 4, 6, 8 9:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Студенческий 4-й переулок:  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 15А 9:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Студенческий 1-й переулок:  1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 12б, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19а 9:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Сумская:  3 8:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Тимирязева:  34 8:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Тимирязева:  82а, 83, 83А, 83б, 83В, 85, 85а, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102 9:00
6 ноя.		 17:00
6 ноя.		 Заплан.
Трудовой переулок:  1, 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 8 9:00
6 ноя.		 17:00
6 ноя.		 Заплан.
Усатовская:  1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37 9:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Училищная:  24, 25, 27, 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 47 9:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Февральский 1-й переулок:  1, 3, 5, 7 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Февральская:  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Февральский 2-й переулок:  1, 1А, 5, 7, 7а 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Флотский 1-й переулок:  5, 7, 7а 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Флотский 4-й переулок:  1 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Флотский 3-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Флотская:  2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Флотский 2-й переулок:  3, 4, 8 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Фонтанская дорога:  106/19, 106/37, 106/40 8:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Холмистая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Хрустальная:  1 8:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
Хуторская:  95Е 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Чапаевский 8-й переулок:  2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Чапаевский 9-й переулок:  1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Чапаевский 1-й переулок:  7, 13а 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Чапаевский 3-й переулок:  2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Чапаевский 6-й переулок:  2, 6, 8, 8а, 10 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Чапаевский 5-й переулок:  1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Чапаевский 2-й переулок:  1, 3, 6, 7 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Черноморский 1-й переулок:  5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 32-2, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 42б, 44, 44а 9:00
6 ноя.		 17:00
6 ноя.		 Заплан.
Черноморский 6-й переулок:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10 9:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Авария
Шишкина:  51 9:00
6 ноя.		 17:00
6 ноя.		 Заплан.
Юннатов 2-й переулок:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 32 9:00
6 ноя.		 17:00
6 ноя.		 Заплан.
Юннатов 3-й переулок:  1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6 9:00
6 ноя.		 17:00
6 ноя.		 Заплан.
Яблочкиной переулок:  1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 7:00
6 ноя.		 20:00
6 ноя.		 Заплан.
Янтарный переулок:  6, 7, 7Г4, 8, 8/1, 8/2, 8/3 8:00
6 ноя.		 18:00
6 ноя.		 Заплан.
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