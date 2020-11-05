Кому в Одессе 6 ноября отключат свет и воду

6 ноября в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.
Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и ДТЭК «Одесские энергосети».
В частности, Инфоксводоканал предупреждает, что в связи с проведением ремонтных работ на водопроводе будут отключены с 9:00 до 22:00 от водоснабжения несколько улиц Суворовского района Одессы — улицы Академика Заболотного, 4-16 и Давида Ойстраха, 13-А.
Отключение воды связано с обновлением участка квартального водопровода по улице Академика Заболотного в районе 14-го дома, на котором в последние месяцы участились аварии. Уже завершены подготовительные работы и 6 ноября специалисты «Инфоксводоканала» будут подключать в существующую систему новую полиэтиленовую трубу диаметром 110 мм, которая прослужит не менее 50 лет.
Также будет установлена новая запорная арматура и подводящий водопровод на жилой дом №14, что позволит повысить качество и надёжность водоснабжения прилегающих домов.
Также в этот день будет прекращено электроснабжение из-за аварийных работ и модернизации электросети по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Абрикосовая: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 45, 47А, 48, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69А, 73, 75, 77, 79уч.120, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 97А, 99, 101, 103, 105, 105а
|8:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Абрикосовый переулок: 1, 3, 3А, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29
|8:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Асеева Юрия переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Ахматовой: 1, 1А, 2, 3, 4, 4а, 4а/2, 4б, 4в, 4б1, 5, 5а, 6, 6А, 6В, 7, 8, 8а, 9, 10, 10/1, 10/3, 12, 12б, 13, 14, 16, 18, 20
|8:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Бабеля: 10, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 59
|7:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Заплан.
|Балковская: 90, 92, 104, 159, 163, 165, 167, 167А, 169, 171, 173, 175
|7:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Заплан.
|Балтский 6-й переулок: 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 18А, 20, 21-а, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 31б, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
|9:00
6 ноя.
|17:00
6 ноя.
|Заплан.
|Балтский 2-й переулок: 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32
|9:00
6 ноя.
|17:00
6 ноя.
|Заплан.
|Балтский 3-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214
|9:00
6 ноя.
|17:00
6 ноя.
|Заплан.
|Балтский 5-й переулок: 7, 8, 10, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25
|9:00
6 ноя.
|17:00
6 ноя.
|Заплан.
|Балтский 4-й переулок: 2, 4, 5, 6, 6-3, 8, 9-11, 10, 11, 12, 14
|9:00
6 ноя.
|17:00
6 ноя.
|Заплан.
|Балтский 1-й переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11
|9:00
6 ноя.
|17:00
6 ноя.
|Заплан.
|Балтская дорога: 37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Балтский 7-й переулок: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 8А, 9, 9а, 9б, 10, 12, 12а, 13
|9:00
6 ноя.
|17:00
6 ноя.
|Заплан.
|Баркасный переулок: 1, 1а, 2, 4
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Бехтерева: 22
|9:00
6 ноя.
|17:00
6 ноя.
|Заплан.
|Бехтерева: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 23, 24, 26, 28, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44б
|9:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Большевистский переулок: 3, 4, 5, 6, 7, 8-1, 10
|9:00
6 ноя.
|17:00
6 ноя.
|Заплан.
|Большевистский переулок: 3, 4, 5, 6, 7, 8-1, 10
|9:00
6 ноя.
|17:00
6 ноя.
|Авария
|Ветрогонова: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 14, 14а
|9:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Виноградный переулок: 4, 6, 6/8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 38
|7:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Заплан.
|Винниченко Владимира: 42, 44, 44а, 46а, 46б, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54-38, 59
|9:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Водяной 2-й переулок: 11
|7:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Заплан.
|Гаршина переулок: 3, 3А-1, 3Г, 4, 5, 6, 6а, 8, 10, 11, 11б, 11в, 11г, 11/18, 12, 14, 16а, 16/18, 17, 17А, 17/10, 17/18, 17/19, 17/20, 20, 20/7, 20а/22, 20Д, 20ж, 20/17, 22, 22а, 22б, 24, 26, 30, 2022
|8:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Гарина: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
|9:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Главная: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Грибоедова: 1, 1а, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 19, 20
|9:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Дальницкая: 36
|7:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Заплан.
|Дальневосточная: 1, 3
|9:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Дачный 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9а
|8:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Дачная: 3а, 3в, 3а2, 5, 5/17, 9, 9/1, 9б, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 22а, 23, 24, 26, 30, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30а, 30-Б, 30/10, 30/12, 30/14, 307
|8:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Дежнёва: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А
|7:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Заплан.
|Депутатский переулок: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 10
|7:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Заплан.
|Дубовая роща: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14/а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 49, 49/2, 51, 53, 55, 57
|8:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Ермака переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
|7:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Заплан.
|Ёлочная: 2, 2а, 4, 4а, 5, 5/1, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/7а, 5/8, 5/9, 5а, 5/а, 5Б, 5д, 5/10, 5/11, 5/11А, 5/12, 5/13, 5/15, 5/16, 5/19, 5/20, 5/21, 5уч4, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 20б, 22, 22/2, 24, 30, 34, 513а
|8:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Жевахова гора: 4, 4а, 5, 7, 8, 9, 11, 11-1, 12
|9:00
6 ноя.
|17:00
6 ноя.
|Заплан.
|Жевахова гора: 17, 19, 92, 94
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Карышковского: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 17а, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 25-27, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а
|9:00
6 ноя.
|17:00
6 ноя.
|Авария
|Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Карышковского: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, А, 10, 11, 12, 12-14, 13, 14, 14А, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23А, 23Б, 25, 25-27, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 58, 60
|9:00
6 ноя.
|17:00
6 ноя.
|Заплан.
|Качалова: 1, 3, 5, 7, 9, 9А, 11, 11/2, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39
|7:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Заплан.
|Ковровый переулок: 1, 2, 2а, 2Б, 3, 4, 6, 8, 9, 10
|7:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Заплан.
|Колоническая: 1
|7:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Заплан.
|Колонтаевская улица: 1
|7:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Заплан.
|Костанди: 74, 76, 76б, 78, 80, 80/2, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 86А, 87, 87а, 87б, 87в, 88А, 90, 91, 91/2, 91-Б, 92, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 97а, 98, 98-А, 99, 99А, 100, 100Б, 101, 102, 103, 103А, 105, 107, 109, 111, 113, 121, 121А, 123, 125, 127, 129
|9:00
6 ноя.
|17:00
6 ноя.
|Заплан.
|Кривобалковская (Ровенская): 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 10, 12, 13, 14, 14в, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 32А, 33, 35, 36А, 36Б, 37, 38А, 38Б, 3232а
|9:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Крылова: 1, 4, 5, 6, 6а, 6б
|9:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Летний переулок: 5, 5/13, 5/13-А
|8:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Литовская: 55
|7:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Заплан.
|Лобачевского переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 9, 10
|7:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Заплан.
|Львовская: 7а, 11, 13, 15, 17, 17а, 24а, 26, 28, 28а, 30А, 32, 32/4, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 44-А, 46, 48б, 48-Б, 48Г, 48-Д, 48-ж, 48-Л, 48-М, 48-Н, 48П, 48-Р, 48-С, 50а
|8:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Львовский переулок: 2, 2/1
|8:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Люстдорфская дорога: 129, 129а, 131а, 133, 133а, 135
|9:00
6 ноя.
|17:00
6 ноя.
|Заплан.
|Макаренко: 1, 1/1, 1А, 1А/2, 3, 3/1, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 15/1, 16, 17, 18, 18/1, 18/3, 18/7, 18А, 18/18, 19, 20, 21А, 21-21а, 22, 22А, 22Б, 22/15, 23, 25, 27/1, 27А, 29, 29А, 31, 31/1, 31А, 31В, 33
|8:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Маловского: 3, 3А, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32А, 262
|9:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|8 Марта 6-й переулок: 4, 8, 9, 10, 11
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|8 Марта 2-я линия: 109, 109-1, 109-2, 109а
|9:00
6 ноя.
|17:00
6 ноя.
|Заплан.
|8 Марта 3-й переулок: 4, 5, 6, 8, 10
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|8 Марта 4-й переулок: 2, 4, 6, 8, 10
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|8 Марта 5-й переулок: 4, 6, 8, 9
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|8 Марта 8-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|8 Марта: 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 67А, 67Б, 71, 73, 75
|9:00
6 ноя.
|17:00
6 ноя.
|Авария
|8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|8 Марта 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|8 Марта 1-я линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|8 Марта: 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 67А, 67Б, 71, 73, 75, 77-1, 77-5, 77в, 77Д, 77Е, 77К, 771, 774, 776
|9:00
6 ноя.
|17:00
6 ноя.
|Заплан.
|8 Марта 2-я линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|8 Марта 3-я линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|8 Марта 4-я линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|8 Марта 5-я линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|8 Марта 7-й переулок: 5, 6, 7, 8, 9
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|8 Марта 2-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|8 Марта 9-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Метрополитеновский переулок: 1, 1б, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 9а
|7:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Заплан.
|Мечникова: 104
|7:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Заплан.
|Мичурина площадь: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Моторный 2-й переулок: 1, 1/1, 2, 2Б, 4Б, 8, 8б, 14, 16, 20
|9:00
6 ноя.
|17:00
6 ноя.
|Заплан.
|Моторная: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7А, 9, 9А, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 19а, 19б, 21, 21А, 23, 25, 27, 27А, 27Б, 27В, 29, 29А, 31, 31А, 31Б, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 53А, 55, 55а, 57
|9:00
6 ноя.
|17:00
6 ноя.
|Заплан.
|Моторный 3-й переулок: 1, 2, 2/1, 2В, 3, 3/2, 4, 4/, 4/2, 4а, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21/1, 22, 23, 23/2, 23А, 34, 37
|9:00
6 ноя.
|17:00
6 ноя.
|Заплан.
|Навигационный переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Нерубайская: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 28, 30
|9:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Нерубайская/Училищная: 34
|9:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Огренича Николая (Чапаева): 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Писарева: 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 38, 40а, 40б, 40В
|8:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Платанова: 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 85А
|7:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Заплан.
|Полтавская: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 20А, 22, 24, 24-А, 26, 28, 30, 32, 32б, 34, 34А, 36, 36А, 38
|7:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Заплан.
|Полевой 1-й переулок: 2, 4, 6, 10, 12, 14
|9:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Пржевальского переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 10
|7:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Заплан.
|Прокатная: 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Равенства 1-й переулок: 90
|8:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Равенства: 88, 91, 92, 98, 100, 102, 104, 195, 196
|8:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Радищева переулок: 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 7, 7А, 8, 9, 9/1, 10
|7:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Заплан.
|Радостная: 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66А, 68, 68А, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 82-А, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106А, 108, 110, 112
|7:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Заплан.
|Радищева: 5, 9
|7:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Заплан.
|Рихтера Святослава:: 132/1, 132/2, 134, 144, 144/1, 144/2, 146
|7:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Заплан.
|Ровный переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 9А, 11, 11А, 11Б
|8:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Скрипичный переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 7а, 8, 9, 10
|7:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Заплан.
|Студенческий 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 19а
|9:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Студенческий 3-й переулок: 2, 4, 6, 8
|9:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Студенческий 4-й переулок: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 15А
|9:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Студенческий 1-й переулок: 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 12б, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19а
|9:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Сумская: 3
|8:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Тимирязева: 34
|8:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Тимирязева: 82а, 83, 83А, 83б, 83В, 85, 85а, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102
|9:00
6 ноя.
|17:00
6 ноя.
|Заплан.
|Трудовой переулок: 1, 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 8
|9:00
6 ноя.
|17:00
6 ноя.
|Заплан.
|Усатовская: 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37
|9:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Училищная: 24, 25, 27, 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 47
|9:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Февральский 1-й переулок: 1, 3, 5, 7
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Февральский 2-й переулок: 1, 1А, 5, 7, 7а
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Флотский 1-й переулок: 5, 7, 7а
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Флотский 4-й переулок: 1
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Флотский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Флотский 2-й переулок: 3, 4, 8
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Фонтанская дорога: 106/19, 106/37, 106/40
|8:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Хрустальная: 1
|8:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.
|Хуторская: 95Е
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Чапаевский 8-й переулок: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Чапаевский 9-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Чапаевский 1-й переулок: 7, 13а
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Чапаевский 3-й переулок: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Чапаевский 6-й переулок: 2, 6, 8, 8а, 10
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Чапаевский 5-й переулок: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Чапаевский 2-й переулок: 1, 3, 6, 7
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Черноморский 1-й переулок: 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 32-2, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 42б, 44, 44а
|9:00
6 ноя.
|17:00
6 ноя.
|Заплан.
|Черноморский 6-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10
|9:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Авария
|Шишкина: 51
|9:00
6 ноя.
|17:00
6 ноя.
|Заплан.
|Юннатов 2-й переулок: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 32
|9:00
6 ноя.
|17:00
6 ноя.
|Заплан.
|Юннатов 3-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6
|9:00
6 ноя.
|17:00
6 ноя.
|Заплан.
|Яблочкиной переулок: 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
|7:00
6 ноя.
|20:00
6 ноя.
|Заплан.
|Янтарный переулок: 6, 7, 7Г4, 8, 8/1, 8/2, 8/3
|8:00
6 ноя.
|18:00
6 ноя.
|Заплан.