За сутки одесским пожарникам пришлось трижды выезжать на вызовы

4-5 ноября в Одессе зафиксирована серия пожаров.

О них сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, 5 ноября в 6.50 утра в службу спасения 101 поступило сообщение, что на ул. Картамышевская произошло возгорание в квартире десятиэтажного жилого дома. По прибытию к месту вызова спасатели обнаружили сильное задымление на верхнем этаже и возгорание на кухне. Жители квартиры самостоятельно покинули жильё. Спасатели ликвидировали пожар в 7.14 на площади 3 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

32 спасателя выезжали на ликвидацию этого пожара, причина которого устанавливается.

Сегодня же в 3.55 ночи 22 спасателя были вызваны на ул. Генерала Петрова, где также случился пожар в 10-этажке. Спасатели открыли металлические входные двери квартиры на 7 этаже дома и спасли из задымленной квартиры хозяйку. Чрезвычайники пожар ликвидировали в 4.22 на площади 0,5 кв.м. Причина пожара также пока не ясна.

Вчера, 4 ноября, в 22:10 в службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на территории гостинично-ресторанного комплекса «Maristella marine residence». Пожарно-спасательные подразделения были автоматически направлены по повышенному номеру вызова.

По прибытию к месту вызова было установлено, что горит летняя площадка комплекса. Спасатели быстро погасили огонь, но повреждена внешняя стена временного сооружения (банкетный шатёр). Погибших и пострадавших нет. Как отмечают спасатели, «причина пожара и ущерб устанавливаются».

Как сообщала Одесса News, 3 ноября в задымленной квартире на 2-м этаже жилого доме в Киевском районе Одессы, на улице Варненской, 15, нашли бездыханное тело её хозяина.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области