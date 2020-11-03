В Одессе, на Варненской, 15, нашли мёртвое тело

3 ноября в 5:27 в Службу спасения поступило сообщение о задымлении в 5-этажном жилом доме в Киевском районе Одессы, на улице Варненской, 15.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, на месте пожара — в квартире на втором этаже — найдено тело её хозяина.

Погибшему было 69 лет.

Спасатели в 5:53 пожар локализовали и в 5:56 ликвидировали на площади 5 м2.

Причина пожара пока не ясна.

Отмечается, что в тушении пожара приняли участие 23 человека личного состава.

По данным Киевского отдела полиции Одессы, на месте пожара работает следственно-оперативная группа по установлению причины смерти мужчины. Назначена судмедэкспертиза. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Как сообщала Одесса News, 1 ноября в с.Цебриково Великомихайловского района Одесской области на ул. Подгорная произошло возгорание одноэтажного жилого дома, в результате которого погиб 29-летний его хозяин.