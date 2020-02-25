В Измаиле испытали снегоболотоход российской разработки

Снегоболотоход «Богун», недавно поступивший на вооружение подразделения измаильских спасателей, успешно проходит полевые испытания в районе озера Лебяжье.

Об этом сообщает Измаил Сity.

В ходе испытаний снегоболотоход успешно преодолевал и крайне пересечённую местность, и водные преграды. Благодаря огромным колёсам, машина способна держаться на плаву. Именно эти колёса, а также специальная пневмоциркуляционная подвеска являются «фишками» снегоболотохода.

Снегоболотоход способен преодолевать препятствия высотой до 70 сантиметров и развивать максимальную скорость до 45 километров в час на суше и до 6 километров в час — на воде. При этом машина без потери проходимости способна перевозить до 1 тонны груза, а также буксировать прицеп массой до 2,5 тонн.

«Богун» — это высокопроходимая современная техника, которая может принимать участие в спасательных операциях любой сложности. Впереди – два места – для водителя и пассажира. Сзади – ещё четыре места, а также двое жёстких носилок для пострадавших. На автомобиле установлено мощное освещение. Внутри – навигационная система. Есть два гидрокостюма для спасателей, в которых можно выдержать температуру до -40 градусов. В них можно вытаскивать людей из воды, спасать пострадавших, провалившихся под лёд», — говорится в сообщении.

Кстати. Снегоболотоход в Украине известен под названием «Богун». Изначально был разработан в России. Автором концепции является санкт-петербургский инженер Алексей Гарагашьян, а коммерческий потенциал в ней разглядел бизнесмен Владимир Школьник. В России снегоболотоходы выпускаются под торговой маркой «Шерп».

По политическим причинам российские корни проекта афишировать не принято, и в Украине снегоболотоходы больше известны под торговой маркой «Богун», которая принадлежит тому же Владимиру Школьнику..

Стоимость одного вездехода составляет 2,9 миллиона гривен.