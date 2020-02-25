Главу поссовета Затоки отправили под круглосуточный домашний арест

Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по делу главы Затокского поселкового совета, подозреваемого в растрате бюджетных средств путём злоупотребления своим служебным положением и выдачи заведомо ложных официальных документов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Следствием установлено, что исполняющий обязанности председателя поселкового совета, зная об условиях тендера на проведение реконструкции очистных сооружений в одном из микрорайонов Затоки, подписал акты приёмки выполненных работ, которые фактически выполнены не были и часть из которых вообще не предусмотрена договором.

Такими противоправными действиями чиновник нанёс ущерб государственному бюджету в особо крупном размере.

Сейчас судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля.

В ходе расследования правоохранителями будет дана оценка действиям должностных лиц подрядных организаций, привлечённых к проведению строительных работ.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУ НП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, 22 февраля Киевский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры об отстранении от должности исполняющего обязанности председателя Затокского поселкового совета Белгород-Днестровского района Вячеслава Бокого, которому инкриминируют присвоение бюджетных средств и служебный подлог.

Фото: Одесса Медиа, ТАЙМЕР