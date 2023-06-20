Житель Одессы приговорён к 11 годам тюрьмы за пособничество агрессору

Одесский суд заочно приговорил жителя Одессы, готовившего солдат и спецназовцев России по тактической медицине, к 11 годам тюрьмы за пособничество агрессору.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокурором в суде доказано: обвиняемый, будучи гражданином Украины, в 2019 году переехал на постоянное место жительства в Московскую область. Имея военное образование, он вошёл в личный состав российского университета спецназа, где занимал должности инструктора и руководителя медицинского направления. Это самый большой в России военный центр подготовки спецподразделений по вопросам профессиональной, тактико-специальной направленности под патронатом руководителя Чеченской республики.

«С начала полномасштабного вторжения России в Украину он учил добровольцев, военнослужащих и спецназовцев росгвардии боевым навыкам, методам решения боевых задач, приёмам оказания первой медпомощи, эвакуации раненых бойцов с поля боя. На личной странице в запрещённой российской соцсети и видеохостинге «YouTube» мужчина распространял посты и видеоролики на тему тактической медицинской подготовки для вооружённых формирований государства-агрессора с надписью: «Своих не бросаем», — говорится в сообщении.

Кроме того, пособник оккупантов открыл расчётный счёт для сбора средств на обучение, лечение, обмундирование и экипировку российских военнослужащих, задействованных в боевых действиях против Украины. Также он размещал публикации с призывами осуществить денежный вклад в победу военных РФ над ВСУ.

Досудебное расследование по уголовному производству по процедуре in absentia (без присутствия обвиняемого, — ред.) осуществляли следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года под процессуальным руководством прокуроров Одесской облпрокуратуры разоблачены два жителя Одессы, которым сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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