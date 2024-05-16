В Одессе будут судить мошенников, обещавших трудоустройство в прокуратуру

Следствием установлено, что государственный исполнитель одного из районных отделов государственной исполнительной службы в Одессе, зная, что знакомая его друга желает принять участие в конкурсе на вакантную должность прокурора в одной из окружных прокуратур г. Одессы, предложил свою «помощь» в трудоустройстве.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Для убедительности своего предложения он привлёк бывшего работника прокуратуры. Чиновник обещал за 35 тысяч долларов США через собственные якобы знакомства в прокуратуре и при личном посредничестве своего сообщника обеспечить получение должности прокурора. Истинной целью обвиняемых было завладение деньгами путём обмана.

Стражи порядка задержали фигурантов в январе этого года после получения всей суммы средств.

Одесская облпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении госисполнителя и его сообщника по факту законченного покушения на мошенничество и подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года Служба безопасности Украины заявила о разоблачении в Одесской области мошенника, который выдавал себя за действующего сотрудника СБУ и предлагал за взятки якобы трудоустройство в украинскую спецслужбу.

Фото: Одесская облпрокуратура

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