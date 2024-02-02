В Одесской области задержали мошенника, выдававшего себя за сотрудника СБУ

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении в Одесской области мошенника, который выдавал себя за действующего сотрудника СБУ и предлагал за взятки якобы трудоустройство в украинскую спецслужбу.

Сообщение опубликовал 1 февраля пресс-центр СБУ.

«Фигурант представлялся контрразведчиком и предлагал за деньги фейковое трудоустройство в одном из областных управлений украинской спецслужбы. Однако после получения денег от «кандидата» мошенник обрывал с ним связь и исчезал в поисках новой жертвы», – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали его во время получения средств от украинского военного. По данным следствия, подозреваемый обещал «положительно решить вопрос» о его переводе на военную службу в СБУ.

«Как установило расследование, фигурантом оказался гражданин соседней европейской страны, специализировавшийся на мошеннических схемах в финансовой сфере», – сообщили в СБУ.

В пресс-центре отметили, что мужчину ранее уже задерживала Нацполиция за вероятные кражи банковских средств, а один из районных судов Киева рассматривает обвинительный акт в его отношении по нескольким эпизодам.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершённое повторно).

Одесса News информировала о том, что в декабре 2023 года в Одессе правоохранители разоблачили преступную группу лиц, выдававших себя сотрудниками СБУ и требовавших деньги у военнообязанных.

Фото: Управление СБУ в Одесской области/Facebook

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