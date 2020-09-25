В Одессе два полицейских инсценировали задержание бизнесменов с целью наживы

В Одессе двое полицейских и их сообщники инсценировали задержание предпринимателей и изъяли у них 20 тысяч евро.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что в суд направлен обвинительный акт в отношении четырёх членов группы, двое из которых — бывшие полицейские. Все они подозреваются в мошенническом завладении деньгами предпринимателей.

Установлено, что двое бизнесменов договорились с иностранцем о приобретении сельскохозяйственной техники в Польше и её перевозке в Украину. За реализацию и доставку товара он запросил у предпринимателей почти 20 000 евро. О заключённой сделке рассказал своим сообщникам, в том числе правоохранителям.

Во время передачи денег за технику сотрудники полиции сымитировали задержание иностранца, который якобы находился в международном розыске за мошенничество на территории Польши, и изъяли переданные ему средства.



Сейчас полицейские уволены из рядов правоохранительных органов.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года по подозрению в мошенничестве с недвижимостью задержан бывший следователь полиции Одесской области — организатор преступной группы и несколько других её участников.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры