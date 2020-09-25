Аттракцион неслыханной щедрости: министр в Одессе обещал деньги филармонии и Оперному

Министерство культуры и информационной политики ускорит выделение необходимых средств для погашения задолженности Одесского национального академического театра оперы и балета, возникшей перед Главным управлением ГСЧС за выполнение работ по пожарной безопасности, а также профинансирует реконструкцию областной филармонии.

Об этом сообщил находившийся 24 сентября в Одессе с рабочим визитом Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По сообщению Укринформа, облуправление ГСЧС предупредило, что в случае непогашения задолженности в объёме 1,2 млн грн за выполнение работ по пожарной безопасности в здании театра, будет подан иск в окружной админсуд, а также открыто административное производство.

Гендиректор театра Надежда Бабич объясняет причины задолженности уменьшением финансовой состоятельности вследствие карантинных мероприятий, связанных с COVID-19, вследствие чего пришлось наполовину сократить наполняемость как зрителей в зале, так и оркестрантов и артистов на сцене. Однако театр возобновил в августе спектакли, постановки шедевров классики и балетные дивертисменты.

Министр пообещал выделение денег театру через Украинский культурный фонд уже через неделю.

Также Министр во время встречи с представителями Одесской областной филармонии заявил о включении этого учреждения искусства в перечень объектов культуры, реконструкция которых начнётся в первую очередь в рамках программы «Большого строительства» в сфере культуры.

«Здание филармонии, построенное в конце XIX века, требует безотлагательной реконструкции, оно включено в список программы «Большого строительства» в культуре как первоочередной объект 2021 года. Будут заложены соответствующие средства в государственном бюджете, ремонтные работы могут быть завершены в течение двух лет», — отметил Ткаченко.

Также глава МКИП считает, что известная своими творческими достижениями Одесская филармония заслуживает статуса национальной.

«Я считаю, что филармония должна получить статус национальной. Но при этом необходимо уточнить, кто её будет финансировать. Если филармония останется на балансе областного совета, должен выплачивать зарплату, собственно, облсовет. Так же облсовет должен подумать и о ремонте», — сказал министр.

«Иными словами, речь идёт о том, чтобы придать этому очень значимому культурному объекту реальное наполнение в статусе национального учреждения», — уточнил Ткаченко.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский во время своего последнего визита в Одессу в сентябре 2020 года пообезал художественной интеллигенции города поддержку в реконструкции облфилармонии.

Фото: Укринформ