Одесский оперный приглашает на вечер одноактных балетов «Шопениана»

Одесский национальный академический театр оперы и балета приглашает на вечер одноактных балетов «Шопениана» на музыку Фредерика Шопена и Пахита Л. Минкуса.

В этот вечер ожидается ряд дебютов в романтической сюите «Шопениана»: Анастасия Черняк впервые исполнит Вальс №7 и Прелюд, впервые в партиях Двойки Сильфид предстанут Дарья Чумакова и Юлия Темченко.

Билеты стоимостью от 320 гривен можно купить здесь.

Адрес: пер. Чайковского, 1.

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