«Баламуты» расскажут свои весёлые истории в Одесском драмтеатре

30 октября на сцене Одесского областного драматического театра озорная комедия от автора сценария фильма «Любовь и голуби».

На что можно пойти от однообразной скучной жизни на склоне лет? На всё, даже на самые сумасшедшие поступки! И возраст тому не помеха!

«Испытаем новое блаженство!» — решили герои этой весёлой истории – и такого начудили, что и ружьё без бойка стрелять стало, и петухи стали яйца нести!

Одним словом, взбаламутили застойную воду окружающей действительности.

Режиссёр-постановщик — Елена Пушкина.

Начало спектакля в 18 часов.

Билеты стоимостью от 100 гривен можно купить здесь.

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