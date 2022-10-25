Что такое «грязная бомба», которой Россия пугает мир

Термин «грязная бомба» не новый, он приобрёл популярность ещё в 2000-х годах после терактов 11 сентября 2001 года в США, когда появились опасения, что террористы могут попытаться устроить взрывы с помощью устройств, содержащих радиоактивные материалы.

Об этом говорится в материале «ВВС News Україна», опубликованном 24 октября.

Публикация материала вызвана тем, что 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу начал распространять сообщения о якобы возможном применении Украиной «грязной бомбы» в войне против России.

По определению департамента здравоохранения штата Нью-Йорк в США, «грязная бомба» – это бомба, в которой обычные взрывчатые вещества, такие как динамит, сочетаются с радиоактивными материалами в твёрдом, жидком или газообразном состоянии. Они предназначены для того, чтобы распылять радиоактивный материал на небольшой локализованной территории вокруг места взрыва.

Как отмечает BBC, «грязная бомба» существенно отличается от ядерного оружия, которое использует ядерную реакцию для увеличения разрушающего эффекта, ведь это взрывное устройство, но с возможностью распыления радиоактивного материала на небольшой участок.

Профессор Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко, эксперт по нераспространению ядерного оружия Сергей Галака объяснил BBC, что в составе бомбы могут использовать материал из высокообогащённого урана или плутония, содержащийся в оболочке вокруг обычной взрывчатки. Когда происходит взрыв, этот порошок рассеивается на поверхность, приводит к заражению местности и людей, добавил он.

Как уверяют американские чиновники, основной опасностью от «грязной бомбы» будет сам взрыв. Если произойдёт взрыв, он повлияет не на город в целом, а на ту территорию, где он совершится.

В департаменте отметили, что если случился взрыв «грязной бомбы», нужно:

отойти от места взрыва и зайти в безопасное помещение;



снять одежду и положить её в герметичный пластиковый пакет;



принять душ, чтобы смыть пыль и грязь.

Кстати. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 24 октября, что Россия не должна использовать лживые утверждения в качестве предлога для очередного витка эскалации войны с Украиной, информацию о «грязной бомбе» он назвал «абсурдной».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отрицание западными политиками и военными российской (якобы «достоверной») информации о «грязной бомбе» – это «несерьёзный разговор».

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