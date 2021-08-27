Куда пойти в Одессе на выходные дни 28-29 августа

Выходные дни в Одессе 28-29 августа будут изобиловать красочными культурными ивентами — спортивными мероприятиями и фестивалями, театральными постановками и экскурсиями, концертами и выставками…

Выбор, как всегда, за Вами!

До 28 августа клуб-фотогалерея «Взгляд» (Княжеская, 27) представляет выставку одесского фотографа Дмитрия Зюбрицкого (1935—2003) «Экспрессия наготы». На выставке представлены более 60 работ мастера из частной коллекции Александра Глущенкова. Снимки сделаны в 1980-х и являются весьма смелыми для того времени.

28 августа в парке им. Т.Г. Шевченко состоится традиционной рок-фестиваль «Пикейные жилеты» памяти легендарного одесского музыканта, поэта и композитора Игоря Ганькевича. В этом году рок-фестиваль посвящён 35-летию создания одесского рок-клуба. В программе примут участие 12 известных и опытных, а также молодых коллективов. Впервые в фестивале примет участие детская рок-группа «Childrens». С её выступления в 16:00 начнётся концертная программа. Вход свободный.

28 августа спектакль с интригующим названием «Пришёл мужчина к женщине» покажут в Доме клоунов актёры одесского театра «Маски». В спектакле беспроигрышный сюжет на все времена — история взаимоотношений, которые проходят все возможные стадии: знакомство, сближение, ссора, любовь, ненависть и снова любовь. Цена билетов от 180 до 350 грн. Приходите к 19 часам в Дом клоунов.

28 августа в 18:30 зажигательная оперетта Имре Кальмана «Марица» — это сразу несколько любовных историй с интригами, необычными развязками, тонким юмором. Разве можно отказать себе в удовольствии наблюдать за перипетиями сюжета, наслаждаясь прекрасной музыкой Имре Кальмана и замечательными голосами молодых талантливых артистов. Цена билета от 50 до 300 грн.

28 августа в 18:00 традиционный фестиваль «Рыжий город». Его участники пройдут Рыжим маршем от памятника Дюку де Ришелье к Летнему театру, где будет представлена концертно-развлекательная программа.

28 августа на Одесском ипподроме — главное светское событие года, ориентированное на всех любителей конного спорта и азартных игроков – 5-ый юбилейный Ladies Day. По словам организаторов, это единственный день в году, когда красота женщин будет противостоять красоте чистокровных лошадей. Мероприятие проходит в формате семейного светского раута с обязательным дресс-кодом. Так, всех представительниц женского пола обяжут надеть шляпки. Дамы будут соревноваться за звание Самой стильной, Самой креативной и Самой изысканной, ну а лошади – за звание первой, прибывшей на финиш. Гости праздника смогут понаблюдать за скачками, поучаствовать в фотосессиях на многочисленных фотозонах, послушать выступления одесских звёзд и многое другое. Приходите к 12:00. Стоимость билетов – 700-1200 грн. Вход на ипподром и трибуны для всех желающих — бесплатный.

29 августа, 00:00 — 6:00 — на Трассе здоровья в рамках праздничной программы впервые состоится ночной марафон «Южный рассвет».

До 1 сентября в галерее Одесского литературного музея (Ланжероновская, 2) открыта персональная выставка живописи одесской художницы Стеллы Шмидт «Интуитивная живопись». Автор вошла в искусство нестандартным путём и ломает стереотипы восприятия о труде художника в каждой своей работе.



До 1 сентября персональная выставка Владимира Шевченко «Золото моря» в галерее «Дом художников» на улице Осипова, 39 в Одессе. Большинство живописных произведений на выставке — яркие, солнечные, летние. Экспозиция в целом образует собой тёплую атмосферу золотистых свежих тонов. На картинах Владимира Шевченко присутствует не только наше одесское море, но и берега Крыма, острова Греции, ночное побережье Португалии. Зрителю предлагается полюбоваться, как на закате дня солнце садится в море, превращая его в золото чистой воды.

До 6 сентября фотовыставка Владимира Чёрного «Люди нашего города» работает в зале Всеукраинского центра болгарской культуры (переулок Вице-адмирала Жукова, 9). Автор посвящает свою экспозицию грядущему Дню города.



До 9 сентября выставку Оксаны Здоровецкой «Родное» можно увидеть в Литературном музее на Ланжероновской, 2. Графика одесской художницы была выполнена в 2020-2021 годах. Пейзажи и натюрморты, выполненные в духе народной росписи, вдохновлены образами украинской природы. Оксана Здоровецкая — выпускница одесской Грековки и питерской Мухинки, работает акварелью, белилами, гуашью, темперой на бумаге, картоне, полотне. Работы художницы находятся в частных коллекциях многих стран мира.



По 12 сентября – VI Фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере». 28 августа в 19.00 опера Пуччини «Богема», 29 августа в 19 часов сценическая кантата К.Орффа «Carmina Burana».

По 26 сентября выставка-приключение для всей семьи «Космос Ваш» в ТРЦ Ривьера для всех, кого манит своей таинственностью безграничный космос и его покорение. На выставке представлены космические тренажёры настоящих космонавтов, симулятор космических кораблей с эффектами, приближёнными к реальным, зоны виртуальной и смешанной реальности, плазмокомната. Посетители могут «полетать» на ракете в кресле космонавта, «прогуляться» по Юпитеру с повышенной гравитацией, управлять луноходом и марсоходом, познакомиться с пришельцами. Желающие могут даже пообщаться с космонавтами с орбиты через прямое включение.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская, Таймер

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