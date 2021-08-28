Болград отметил своё 200-летие: приехал министр из Болгарии, пел Малинин

Город Болград Одесской области отметил свой 200-летний юбилей.

По этому случаю в город прибыла делегации Одесской облгосадминистрации во главе с её председателем Сергеем Гриневецким, из Республики Болгария во главе с министром иностранных дел Светланом Стоевым, сообщает “Бессарабия INFORM”.

В Болградской гимназии им.Раковского гости из Болгарии и Одессы встретились с представителями болгарских культурных организаций. Светлан Стоев отметил, что в Одессе и в Болграде проживает большое количество украинцев с болгарскими корнями. Это сближающий фактор болгарского и украинского народов и является основой двустороннего сотрудничество в таких сферах как образование, наука и культура.

На Соборной площади – в самом сердце Болграда – члены делегаций возложили цветы к памятнику основателю города – Ивану Инзову, а также посетили Свято-Преображенский собор.



В Центре культуры и досуга от имени ОГА, облсовета, Болградского горсовета, райсовета наградили за большой личный вклад лучших представителей строительной, социальной, медицинской, образовательной и других сфер, работники которых из года в год помогают делать Болград лучше, краше, успешнее.

Болградский горсовет решил присвоить в 2021 году звание Почётного гражданина города Болграда трём горожанам: Владимиру Куемжи (посмертно) – за личный вклад в раскрытие роли основателя Болграда – Ивана Инзова в обустройстве жизни болгарских переселенцев на болградские земли – инициатору восстановления правдивой истории Болграда, основателю общественной организации и Почетному Президенту “Фонд им. И.Инзова”; Ивану Ненову – журналисту, за популяризацию истории Болграда, автору и издателю художественных произведений о жизни бессарабских переселенцев на болградские земли, Виктору Нотевскому – генеральному директору товарищества “Инстрой за личный вклад в строительство и ремонт объектов социально-культурной сферы Болграда и района.

К юбилею города был написан гимн Болграда. В зале присутствовали и авторы этого произведения, которым также вручили грамоты и памятные знаки. Это авторы музыки Владимир Шевченко и текста Мария Стоянова.

А затем был большой концерт с участием творческих коллективов города, района. Приехали исполнители с Измаила, а народный депутат Украины Николай Скорик привёз на концерт певца, народного артиста Украины Александра Малинина.

Обратившись к болградцам, политик подчеркнул, что рад быть причастным к празднику одного из самых колоритных городов Украины, где живут такие замечательные люди.

«Здесь, в Болграде, бьётся сердце Бессарабии, широкое, открытое, щедрое сердце. Здесь в добрососедстве живут болгары, гагаузы, молдаване, украинцы и русские, представители других народностей нашего многонационального края. И мне очень приятно отметить, что все эти люди доверяют оппозиции – мэру Сергею Димитриеву и главе Болградского райсовета Михаилу Садаклиеву», — заявил Николай Скорик.

Одесса News опубликовала программу празднования 2 сентября в Одессе Дня города.

Фото: Бессарабия INFORM

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