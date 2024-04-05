НАТО отметило 75-летие коллективной обороны

С момента своего создания 4 апреля 1949 года Трансатлантический Альянс вырос из 12 стран-учредителей до 32 стран-членов, работающих вместе, чтобы обеспечить безопасность наших людей.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Сообщество членов Североатлантического союза, объединённых общими ценностями демократии, индивидуальной свободы, прав человека и верховенства права — НАТО — праздновали свою годовщину 4 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе», — говорится в сообщении.

В этот день министры иностранных дел собрались в штаб-квартире НАТО.

«Когда наши предшественники вышли из двух мировых войн, разделённых только двадцатью годами, они поняли, что мир не переживёт ещё одной войны такого разрушительного масштаба. Цитируя Альберта Эйнштейна, «нельзя одновременно предотвращать войну и готовиться к ней. Именно предотвращение войны требует большей веры, мужества и решительности, чем нужно для подготовки к войне», — сказал, выступая на встрече, Генсек НАТО Йен Столтенберг.

Отмечалось, что главный принцип состоит в том, что «вооружённое нападение на одного из участников является нападением на всех». Этот принцип закреплён в статье 5 договора об Альянсе и теперь известен как краеугольный камень Североатлантического союза.

Президент США Трумэн в своей вступительной речи на встрече 4 апреля 1949 года описал Альянс простыми, но меткими словами: «То, что мы сейчас делаем здесь, это акт соседской взаимопомощи. Мы подобны группе хозяев, которые живут в одном месте и решают выразить свою общность интересов путём вступления в официальную ассоциацию для взаимной самозащиты».

В течение следующих 75 лет эта соседская община выросла с двенадцати до 32 хозяйств, которые готовы поддерживать каждое из них и стоять друг за друга ради сохранения мира и стабильности. Когда мир изменялся, исчезали старые проблемы безопасности и возникали новые, но НАТО оставалось верным своим ключевым принципам и ценностям.

Эти принципы были использованы в создании символа НАТО — «четырёхцветной звезды в виде компаса, символизирующего правильный путь, путь мира и круга, представляющего единство, связывающее членов НАТО». Синий фон отражает Атлантический океан, а круг символизирует единство.

Министры иностранных дел отметили, что НАТО перешло от периода холодной войны, от обороны к разрядке, к периоду развития общей безопасности и управления кризисными ситуациями по всему миру, к двадцать первому веку, в котором появились терроризм, гибридная война и открытая полномасштабная война России против Украины и новые геополитические реалии.

В своей, посвящённой годовщине, речи Столтенберг подчеркнул, что «НАТО стала больше, сильнее и сплочённее, чем когда-либо».

4 апреля монументы по всему Брюсселю подсвечены синим цветом НАТО. В парке Санкантенер флаг НАТО развевается под Мемориальной аркой, а здания города также подсвечены синим цветом, в том числе городская ратуша Брюсселя и дворец Эгмонт.

В других странах Североатлантического союза также отмечаются различные мероприятия, включая публичные обсуждения, музыкальные представления и подсветку зданий синим цветом НАТО.

Одесса News информировала, что на пресс-конференции в Брюсселе на полях встречи министров иностранных дел стран – членов Альянса генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости от союзников по НАТО большей помощи для Украины.

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