Ходжес о неудачном наступлении ВСУ: Это мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина

В том, что наступление сил обороны Украины на оккупированные Россией территории не достигло поставленных задач, есть вина западных союзников.

Об этом экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес сказал в опубликованном 22 декабря в YouTube-подкасте Silicon Curtain, пишет издание ГОРДОН.

«Конечно же, я был разочарован тем, что украинское контрнаступление не привело к тем результатам, на которые мы все надеялись и которые я прогнозировал. Это мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу», – сказал генерал.

По его мнению, союзники не смогли обеспечить украинские Вооружённые силы тем, на что они рассчитывали, включая военно-воздушные мощности и высокоточное оружие.

Ходжес считает, что провал контроперации ВСУ из-за недостатка вооружений продлил войну минимум на год.

Он подчеркнул, что Россия пытается завоевать Украину с 2014-го, но со всеми своими возможностями она добилась контроля только над 17% территории, потеряв при этом более 300 тыс. человек, значительную часть вооружений и главенство флота в Чёрном море.

По мнению Ходжеса, Кремль и дальше надеется на прекращение западной помощи как на шанс победить Украину.

«Что даёт основания для оптимизма РФ – это колебания в Конгрессе США и очевидная быстрая готовность многих на Западе сказать: «Украина должна пойти на переговоры, они не смогут выиграть», – объяснил Ходжес.

Одесса News сообщала, что в июне 2023 года Ходжес заявлял, что «основная фаза контрнаступления украинских войск ещё не началась, но в последующие недели можно будет наблюдать успехи и прогрессивную динамику продвижения сил обороны».

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