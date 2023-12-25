Нападения на инкассаторов в Одессе завершились для бандитов годами тюрьмы

Суд признал виновными организатора и 4-х членов вооружённой банды в совершении в Одессе серии разбойных нападений на банковские учреждения.

Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что организатору и одному из сообщников назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, другим трём участникам банды – 9 лет лишения свободы с конфискацией личного имущества. Кроме того, применена специальная конфискация к орудиям совершения преступлений (автомобилей, оружия, бронежилетов и т.п.) в доход государства, передав на нужды ВСУ.

В суде доказано, что в марте 2020 года лидер вооружённой группировки вместе с членами банды готовились к совершению нападения на банк: вооружились огнестрельным оружием, радиостанциями и радиолокационным оборудованием, вязаными масками и другими предметами, заранее заготовленными для использования. Довести свой преступный план до конца члены вооружённой организованной банды не смогли, поскольку были разоблачены и задержаны правоохранителями.

В ходе проведения обысков в транспортных средствах, на которых перемещались осуждённые, изъято значительное количество оружия и патронов, предметы для маскировки, перчатки, автомобильные номерные знаки и другие вещественные доказательства.

Также доказано, что в сентябре 2018 года злоумышленники совершили разбойное нападение на инкассаторов и завладели более 3,3 млн гривен. По этому эпизоду к 8 годам заключения с конфискацией имущества приговорён ещё один сообщник.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года в Хаджибейском районе Одессы злоумышленник совершил разбойное нападение на частный дом на улице Николая Боровского.

Фото: Одесская облпрокуратура

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