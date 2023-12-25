В Одесской области построят заводы по переработке мусора: завершают процедуру оформления землеустроительной документации по размещению предприятий по переработке твёрдых бытовых отходов.

Об этом на брифинге сообщила директор Департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОВА Ирина Шатохина.

«На территории Одесской области расположены 628 санкционированных свалок общей площадью 1046,32 га. Систематизированного подхода к сортировке нет и инфраструктуры, которая обеспечит управление отходами, тоже нет», — проинформировала Шатохина. Именно поэтому, по её словам, между Одесской облгосадминистрацией, Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов, Южным, Подольским, Арцизским городскими советами, Авангардским поселковым советом и Знаменским, Сафьяновским сельскими советами был в ноябре 2023 года подписан меморандум о сотрудничестве и партнёрстве по реализации Национального проекта строительства заводов по управлению отходами мощностью 50, 100, 350 тыс. т/год, которые предложено разместить с учётом дорожного сообщения, наличия земельных участков, отведённых для будущих проектов обращения с бытовыми отходами.

По мнению Шатохиной, высокий уровень образования отходов и низкие показатели их использования как вторсырья приводят к углублению экологического кризиса и обострению социально-экономической ситуации как в стране в целом, так и, в частности, на территории Одесской области.

«Объём собранных твёрдых бытовых отходов за 2022 год составил 625 490 т, из них захоронено на полигонах твёрдых бытовых отходов 502 780 т», — сообщила Шатохина.

В целях решения критической ситуации по управлению отходами завод по управлению отходами будет представлять собой комплекс, который будет включать: сортировочные линии (сортировка смешанных ТБО, с отделением отходов металла, стекла, пластика для их последующей реализации для повторной переработки); подготовку органических отходов для утилизации в реакторах газификации; производство RDF/SRF сырья из оставшихся пластиковых отходов после сортировки, бумаги, текстиля, дерева, резины и получения RDF/SRF сырья для утилизации в реакторах газификации; производство электрической и тепловой энергии на газопоршневых двигателях (ГПД) ориентировочным объёмом 7 МГВт; предполагается установка солнечных панелей на все кровли промышленных построек.

Проект планируется реализовать в течение полутора лет.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года Одесская громада стала законным владельцем полигона «Дальницкие карьеры», на территории которого планируется строительство мусороперерабатывающего завода.