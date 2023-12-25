Одесский Украинский театр приглашает посмотреть, что бывает в ночь на Рождество

30 декабря в Одесском украинском театре им. В. Василько — спектакль «Ночь перед Рождеством».
Конечно, женитьба для каждого человека – неповторимое событие. Но во все времена свадебный сюжет выстраивался почти одинаково. Николай Гоголь написал на тему женитьбы комедию, в которой встречается немало удивительных, даже странных событий.
Приходите к 16 часам, убедитесь сами.
Стоимость билетов от 80 гривен. Их таки можно купить здесь.
Адрес: ул. Пастера, 15.
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