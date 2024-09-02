Одесский оперный театр приглашает на балет «Дон Кихот»

7 сентября Одесский национальный академический театр оперы и балета приглашает на балет «Дон Кихот» Людвига Минкуса.

Перечитывая вновь и вновь страницы рыцарских романов, Дон Кихот мечтает о жизни, исполненной подвигов и славы, как у героев его любимых книг. Со своим верным оруженосцем Санчо Пансом он отправляется в дальние края на поиски приключений…

Либретто Мариуса Петипа по мотивам одноименного романа Мигеля де Сервантеса. Хореография Мариуса Петипа и Александра Горского.

Дирижёр-постановщик Оксана Лынив.

Стоимость билетов от 340 гривен. Их можно купить здесь.

Длительность спектакля 2 часа с антрактом.

Балет в 2-х действиях.

Начало в 17 часов.

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