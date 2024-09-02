Премьер Нидерландов объявил о пакете помощи Украине на более €200 млн

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф в ходе первого визита в Украину 2 сентября объявил о новом пакете помощи Украине на €200 млн.

Об этом политик сообщил в Х.

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы помочь Украине идти вперёд. Не только на линии фронта, но и в повседневной жизни людей. Именно поэтому Нидерланды предоставляют новый существенный пакет помощи на сумму более €200 млн. Пакет направлен, в основном, на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры, а также включает дополнительное финансирование гуманитарной помощи», – написал Схооф.

На сайте правительства Нидерландов, пишет издание ГОРДОН, отмечается, что страна выделяет Украине €94,5 млн на поддержку её энергоснабжения предстоящей зимой (€29,5 млн – на поставку бывших в употреблении газовых турбин, €45 млн – на поставки деталей для ремонта, газовых турбин и топлива, €20 млн – на поставки компонентов и материалов для энергетического сектора через нидерландскую промышленность).

Одесса News информировала, что Нидерланды активно поддерживают Украину в войне против РФ, оказывая военную, финансовую и гуманитарную помощь. В августе 2024 года Объединение «Украинское общество в Нидерландах» третий раз передало гуманитарную помощь Одесской области.

Фото: сайт Президента Украины

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