Страны ЕС продлят на год механизм предоставления убежища украинцам

Страны Евросоюза договорились о продлении временной защиты для беженцев, покинувших Украину из-за российской агрессии.

Об этом 28 сентября сообщил сайт Совета ЕС, — информирует издание ГОРДОН.

Решение принято, чтоб «обеспечить определённость» для более чем 4 млн украинских беженцев, проживающих в настоящее время в ЕС, говорится в сообщении. Механизм временной защиты был задействован 4 марта 2022 года на год, а потом автоматически продлён еще на один год.

«Совет согласился продлить срок действия временной защиты для лиц, спасающихся от агрессивной войны РФ против Украины, с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года», – говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что после сегодняшнего политического соглашения Совету ЕС предстоит официально принять решение о продлении временной защиты. Это произойдёт после того, как будут проведены юридическое согласование документа и перевод на все языки ЕС.

Механизм временной защиты обеспечивает коллективную (т.е. без необходимости рассмотрения индивидуальных заявлений) защиту перемещённых лиц, которые не могут вернуться на родину. Статус временной защиты даёт возможность беженцам пользоваться правами на проживание, работу, медицинскую и социальную помощь, а также образование детей на всей территории ЕС.

По данным ООН на 26 сентября, количество украинцев, находящихся в странах Европы из-за вторжения РФ, составляет около 5,8 млн человек.

Одесса News информировала о продлении правительством Болгарии до конца сентября 2023 года схемы государственной поддержки для размещения лиц, получивших временную защиту, спасаясь от российско-украинской войны.

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