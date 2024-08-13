Украина получила $4,2 млрд от ЕС по программе Ukraine Facility

Украина получила €4,2 млрд от Евросоюза в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом 13 августа сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, очередная часть финансовой поддержки союзников пойдёт на социальные программы, гуманитарную сферу и другие бюджетные расходы.

Шмыгаль напомнил, что военные нужды Украина финансирует самостоятельно.

С начала года Европейский союз предоставил Украине уже более €12 млрд помощи, добавил премьер.

Одесса News информировала, что в июле 2024 года в США объявили, что предоставят Украине очередную военную помощь — по программе специальных президентских полномочий на сумму до $200 млн и долгосрочную поддержку через фонд Инициативы содействия безопасности Украины на $1,5 млрд.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy