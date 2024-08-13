На Украину надвигается новая беда: в зоне риска – Одесская область

Украине грозит землетрясение, которое теоретически может произойти в зоне Вранча (Румыния).

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что не успели украинцы оправиться от магнитных бурь, как нас напугали новой угрозой – возможностью возникновения мощного землетрясения силой 7-7,5 балла, которое может произойти в ближайшие годы в сейсмоактивной зоне Вранча, расположенной в Румынии.

Сейсмологи утверждают, что в зоне действия этого землетрясения может оказаться вся Украина.

«В этой зоне возникают глубокофокусные землетрясения на глубинах от 140 до 180 километров. Там разряжается огромное количество энергии, которая в виде землетрясения распространяется практически на всю территорию Украины. Поэтому действительно определённая опасность есть. Ведь чем дольше накапливается энергия, тем мощнее может быть землетрясение», – предупредил директор Института геофизики им. Субботина НАН Украины Александр Кендзер.

Учёный отметил, что в баллах эффект землетрясения измеряется на поверхности земли, а его магнитуда – пропорциональное количество энергии, которая выделяется непосредственно в очаге землетрясения.

Сейсмолог добавил, что такое мощное землетрясение теоретически может произойти, но опасность от него существует только на юго-западе Одесской области.

«Это пограничный город Рени, там могут ощущаться землетрясения, очаг которых расположен на больших глубинах на территории Румынии. Поскольку это недалеко от украинско-румынской границы, то люди могут ощущать его достаточно существенно. Несколько меньшие по силе толчки могут быть у границы на юге и западе Украины», – отметил Кендзера.

По словам Александра Кендзеры, в прошлом веке мощные землетрясения в зоне Вранча происходили регулярно, через 15-30 месяцев. Сейчас достаточно сильные землетрясения в зоне Вранча давно не наблюдаются. «Поэтому очевидно, что есть смысл говорить о вероятности землетрясения такой интенсивности — с магнитудой 7- 7,5 балла. Но они опасности для наших важных инфраструктурных объектов не представляют», – объяснил он.

По словам эксперта, теоретически, если землетрясения давно не было, то оно может произойти. Именно это хотели учёные донести до украинцев, потому что спрогнозировать такое явление природы слишком сложно.

«Спрогнозировать землетрясение одновременно во времени и по силе — нереально. Но к землетрясениям следует относиться серьёзно, а именно заранее проверять жилые дома и сооружения на сейсмостойкость», — заключил эксперт.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года вблизи острова Змеиный зафиксировали землетрясение из Чёрного моря магнитудой 2,7.

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