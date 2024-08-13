Полиция устанавливает лиц, устроивших гульбище у мемориала погибшим воинам

Полицейские устанавливают лиц, устроивших развлечения возле мемориала погибшим воинам в Холодной Балке Нерубайской территориальной громады.

О недостойных развлечениях правоохранители узнали из видео, которое обнаружили во время мониторинга, — сообщает Главное управление Нацполиции Украины в Одесской области.

Отмечается, что злоумышленники сняли и выставили в интернет видео, как они распивают алкоголь, обливаются им и пляшут под российскую музыку возле мемориала в честь защитников Украины.

«Обнаруженную информацию полицейские зарегистрировали и устанавливают участников и очевидцев происшествия. После выяснения всех обстоятельств события будет предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что 30 апреля 2023 года в селе Агеевка Любашевской территориальной громады Одесской области на местном кладбище на могиле военнослужащего ВСУ были обнаружены разбросанные венки, его разорванная фотография, повреждён государственный флаг Украины.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy