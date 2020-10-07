«Сотрудничество» жителя Одессы и африканца попало под статью Уголовного кодекса

Одесские полицейские объявили жителю Северной Африки, проживающему в Одессе, подозрение в изготовлении поддельных документов.

Как сообщает Нацполиция в Одесской области, сотрудниками Управления противодействия киберпреступности в Одесской области ГКП ЧП Украины совместно со следователями Приморского ОП в Одессе, под процессуальным руководством Одесской местной прокуратуры №3 установлено, что гражданин одной из стран Северной Африки за 180 000 гривен приобрёл в азиатской полиграфической компании более 20 000 фальшивых бланков свидетельств о регистрации транспортных средств с целью дальнейшего распространения на территории Украины.

Заказчиком поддельной документации был 34-летний одессит, о противоправной деятельности которого сообщалось ранее.

Во время санкционированных обысков в квартире иностранца работники полиции изъяли компьютерную технику с образцами (макетами) фиктивных бланков, переписку с представителями зарубежной компании по их изготовлению, а также несколько единиц фальшивых служебных удостоверений.

Иностранец выступал в качестве дизайнера, а именно создавал в графических редакторах макеты свидетельств о регистрации транспортных средств и водительских удостоверений, после чего наносил макеты изображения и защитные элементы на «белый пластик».

«Сейчас фигуранту инкриминируется изготовление поддельных официальных документов и пособничество в изготовлении поддельных бланков, что предусмотрено ч.3 ст.358 Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок», — сообщил следователь Приморского отдела полиции Дмитрий Петрикеев.

Как сообщала Одесса News, в одессе были задержаны предприимчивые аферисты, продававшие доверчивым поклонникам компании Илона Маска фейковые акции «Tesla».

Фото: Приморский отдел полиции в Одессе