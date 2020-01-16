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  4. В Одесской области 19-летний изнасиловал женщину с признаками инвалидности

В Одесской области 19-летний изнасиловал женщину с признаками инвалидности

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19-летнего парня, проживающего в Захаровском районе Одесской области, подозревают в изнасиловании 37-летней женщины-инвалида I группы.

Об этом сообщила Нацполиция Одесской области.

По данным следствия, ночью парень пробрался в дом к своей односельчанке, 37-летней женщине, и против её воли вступил с ней в половую связь. Пострадавшая сама обратилась в полицию и прошла медицинское освидетельствование, говорится в сообщении.

Отмечается, что с места происшествия изъяли вещдоки и отправили их на экспертизу.

Молодой человек объясняет свой поступок тем, что был пьян. Ранее он уже имел проблемы с законом.

По факту изнасилования — ч.1 ст.152 УК Украины — открыли уголовное производство. Насильнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Фото и видео: Нацполиция

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