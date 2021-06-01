В Одесской области задержан 31-летний насильник малолетней девочки

В Одесской области правоохранители задержали 31-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании малолетней девочки.

Об этом сообщает Нацполиция Украины в Одесской области.

Правонарушителю объявили подозрение и ходатайствуют об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сообщение о преступлении поступило в правоохранительные органы Одесской области в субботу, 29 мая, после обеда. Было установлено, что злоумышленник приставал с разговорами к 8-летней девочке, когда та каталась по улице у дома на велосипеде. Заговорив девочку, он незаметно завёл её в заброшенное здание, где и совершил с ней насильственные действия сексуального характера.

Потерпевшая сразу рассказала всё родным и полиции, подробно описав злоумышленника, что позволило быстро установить его личность и место нахождения.

На поиски правонарушителя вместе с полицейскими были задействованы пограничники, присоединились также едва ли не все односельчане девочки. Несколько часов они прочёсывали улицы, заброшенные здания, лесопосадки и поля, и на окраине села в построенной злоумышленником лачуге задержали его.

Мужчина ведёт нищенский образ жизни и имеет не одну судимость за имущественные и наркопреступления.

За изнасилование малолетней предусмотрено лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года жителя Раздельнянского района Одесской области приговорили к 10 годам заключения за совершение полового преступления в отношении 13-летней девочки.

Фото и видео: Одесское районное управление полиции № 2

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