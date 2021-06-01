Одесская полиция открыла уголовное дело по факту смерти внука Филимонова

В Одессе сотрудники полиции открыли уголовное производство по факту смерти 15-летнего парня — Эвана Григора — внука депутата Одесского горсовета Олега Филимонова.

Об этом информирует Одесское районное управление полиции №1.

Как сообщала Одесса News, трагедия произошла 30 апреля на спортивной площадке 84-й школы на проспекте Академика Глушко. По словам очевидцев, во время игры в баскетбол подросток упал и начал задыхаться. Врачи «скорой», которых они вызвали, пытались реанимировать парня, но безрезультатно.

«Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть», — говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.

Олег Филимонов на своей странице в Facebook написал:

«Прощание и гражданская панихида по нашему внуку Эвану Григору, скоропостижно скончавшемуся 30 мая 2021 г., состоится 2 июня в среду на центральной аллее Второго кладбища ( ул.Водопроводная) в 12.00 . Приглашаем всех, кто его знал . И пусть Господь упокоит его душу…».

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