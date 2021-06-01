Забота о детях: Что стоит за простым «Пакетом малыша»

Счётная палата Украины обнародовала отчёт по реализации проекта «Пакет малыша» в 2018-2021 годах.

С 2018 года «Пакеты малыша» закупались через глобальную систему закупок ООН UNGM, на которой ежегодно проводятся тендеры на десятки миллиардов долларов США всеми организациями из структуры ООН. В тендерах принимали участие украинские и иностранные компании (в частности, из Турции, Китая, США, Пакистана и др.).

В ходе этих тендеров, как отмечается Счётной палатой, было закуплено и поставлено 587 тысяч пакетов малыша на общую сумму около 2,1 миллиарда гривен и ещё 400 миллионов были зачислены на специальные карты в качестве денежной компенсации. При этом, заложенная в бюджете стоимость указанного количества «Пакеты малыша» составляет около 2,97 млрд грн, то есть на тендерах было фактически сэкономлено около 870 млн грн за 2,5 года существования программы.

Кроме этого, в отчёте Счётной палаты указано, что за время существования программы ассортимент пакетов значительно расширился, а количество вещей в пакете увеличилось втрое. На сегодня установленная ​​Счётной палатой розничная стоимость «пакета малыша» составляет более 9 тыс грн, при том что государству один такой пакет обошёлся в 5 100 грн.

Однако, в накладе оказались те, кто получил денежную компенсацию вместо пакета. Поскольку 5 тысяч гривен не достаточно для/, того, чтобы купить все предметы, входящие в пакет.

«Аудиторы также считают, что размер денежной компенсации стоимости «Пакета малыша» 5 тыс. грн недостаточно для самостоятельного приобретения родителями младенцев полного перечня товаров, входящих в «бебибокс». При приобретении аналогичных вещей в розницу его стоимость фактически увеличивается с 5 тыс грн до 9 тыс грн.», — говорится в отчёте Счётной палаты.

Установлено также, что более половины средств, полученных в результате монетизации, лежат в Приватбанке и до сих пор не использованы получателями (более 200 млн грн).

Аудит также обнаружил, что 124 тыс. человек, дети которых родились в 2018-2021 гг., вообще не получили такой помощи из государственного бюджета. Это, в частности, связано с тем, что выдача пакетов на детей, рождённых с 24 октября до 31 декабря 2020 года, должна была осуществляться в течение января-марта 2021 года. Ещё почти 15 тыс. детей в Донецкой области получали денежную компенсацию в размере 3,25 тыс. грн за счёт областного, а не государственного бюджета.

Кроме того, с начала года не получили помощь более 90 тыс. родителей детей, родившихся в январе-апреле 2021 года, поскольку по состоянию на 12 мая 2021 года «Пакеты малыша» не закуплены.

Всё это свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств и нарушении прав получателей помощи.

Кстати. 1 июня — Международный день защиты детей и Всемирный день родителей.

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