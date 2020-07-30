Минсоцполитики заменил «пакеты малыша» на конверты с 5 тысячами гривен

Кабинет министров вводит выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо выдачи пакетов малыша.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Правительственный портал.

«Проектом предлагается ввести целевую компенсационную выплату в размере 5 тысяч гривен гражданам, у которых родился ребёнок, выдать специальную карточку с особым режимом использования», — сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Она отметила, что средства можно получить на специальном счету в ПриватБанке. Родители смогут на эти деньги самостоятельно покупать товары для ребёнка. Будут установлены розничные точки, в которых можно купить на эти деньги только определённые товары.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что купить на эти 5 тысяч можно будет только то, что нужно для ребёнка.

Реализация пилотного проекта по монетизации одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» начнётся с 1 сентября.

Сообщается также об установлении нормы, согласно которой родители ребёнка могут обратиться за компенсацией в течение 12 месяцев с даты его рождения ребенка, и самостоятельно в течение года потратить средства денежной компенсации исключительно для приобретения ребёнку одежды, обуви, средств гигиены и ухода, текстиля, игрушек, средств гигиены для рожениц.

Алгоритм проекта таков: родители новорожденных обращаются к АО «КБ» ПриватБанк «для открытия счёта, а в дальнейшем — с заявлением и необходимыми документами в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения.

Родители имеют право в течение года самостоятельно использовать предназначенную денежную компенсацию в безналичной форме на приобретение товаров в учреждениях торговли, которые приобщились к публичному договору о реализации пилотного проекта.

Как сообщала Одесса News, проект «Пакет малыша» был введён в Украине 1 сентября 2018 года по указанию Премьер-министра Владимира Гройсмана.