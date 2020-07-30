Ответственная миссия: Малюська должен открыть VIP-камеру в Одесском СИЗО

1 августа в Одессу с рабочим визитом приедет Министр юстиции Украины Денис Малюська.

Как сообщается на странице Министерства в Facebook, в субботу, в 12:00, в Одесском следственном изоляторе Министр откроет двери первой платной камеры.

«В пределах экспериментального проекта Министерства юстиции относительно платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины состоится открытие платной камеры с улучшенными условиями размещения для заключённых», — говорится в сообщении.

Поскольку поездка обещает быть «трудной», министр приезжает вместе со своим заместителем — Еленой Высоцкой.

Как сообщала Одесса News, Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал подарочные сертификаты для платных камер СИЗО. Отныне обладатель такого сертификата сможет отсиживать положенное время в СИЗО в весьма комфортных условиях.