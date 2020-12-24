Платные камеры Одесского СИЗО принесли с апреля доход почти в 100 тысяч гривен

За пользование платной услугой по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины по состоянию на 22 декабря заплачен 1 миллион 900 тысяч гривен, в т.ч. почти 100 тысяч — в Украине.

Об этом сообщает Министерство юстиции на своей странице в Facebook.

«По состоянию на 22 декабря уже получено более 1 млн 900 тыс. грн за пользование камерами с улучшенными условиями пребывания в следственных изоляторах. Такие помещения открыты в 22 СИЗО Украины», — говорится в сообщении.

В Минюсте напоминают, что все средства, заработанные в ходе экспериментального проекта, направляются на восстановление бесплатных камер следственных изоляторов: уже отремонтированы 25 таких помещений на 162 места.

В частности отмечается, что больше всего за пользование платными камерами уплачено в таких учреждениях: Киевский СИЗО — 1 135 871 грн, Одесский СИЗО — 97 236 грн, Полтавское УИН №23 — 80 300 грн, Львовское УИН — 76 тыс. грн.

Как сообщала Одесса News, Кабинет Министров постановлением от 22 апреля 2020 года ввёл экспериментальный проект платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах, который продлится до 31 декабря 2021 года. Сейчас услуга доступна в 21-м СИЗО, в том числе в двух камерах Одесского.