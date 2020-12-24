Коронавирус достиг Антарктиды

На чилийской исследовательской базе в Антарктиде зафиксировали вспышку заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ABC News.

Отмечается, что коронавирус уже обнаружили у 36 граждан Чили, которые работают на станции.

«База является одной из 13 активных чилийских станций в Антарктиде. Она расположена на северо-западе континента и удалена от австралийских баз, находящихся на востоке», — говорится в сообщении.

«Наличие COVID-19 в Антарктиде также имеет последствия для местной дикой природы, поскольку существует угроза передачи вируса людьми животным», — заявила профессор Университета Тасмании Ханне Нильсен.

Она добавила, что выявление случаев коронавируса в Антарктиде повлияет на ряд вопросов: от планирования и логистики человеческой деятельности на континенте до принятия решений на высоком уровне дома.

Кстати. С Украинской научной станции «Академик Вернадский», где работает гидрометеорологом одессит Вадим Жуковский, данные о заболевании не поступали. Там относительно спокойно: тюлени-крабоеды ведут свою жизнь на лежбищах, у пингвинов неподалёку от станции вылупились малыши, которых украинские полярники назвали Мыколками, ведётся кропотливая исследовательская работа по изучению этого сурового края.

По данные Worldometer, по состоянию на 7.00 утра 24 декабря в мире зафиксировано с начала пандемии 79057222 новых случая заболевания коронавирусом, 1 737 748 смертей, 55 648 450 выздоровевших.

В США на сегодняшний день зафиксировано самое большое количество больных в мире — 18 917 152, из которых 334 218 не справились с вирусом и 11 101 866 выздоровели.

Индия с 10 123 778 случаями находится на втором месте антирейтинга, а Бразилия (7 366 677 ) — на третьем. Украина занимает 17-е место из 218 стран и территорий, охваченных вирусом.

Как сообщала Одесса News, страны-члены Евросоюза обеспокоены распространением нового штамма коронавируса в Великобритании.