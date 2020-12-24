В Одессе прохожий попросил у девушки телефон, получил ножом в грудь

Одесские полицейские задержали 19-летнюю девушку, которая на Дерибасовской нанесла прохожему ножевое ранение.

Об этом сообщает Приморский отдел полиции в г.Одессе.

«Возмутившись просьбой незнакомца осуществить звонок с её телефона, злоумышленница сначала отчитала 46-летнего мужчину, а затем достала нож и ударила его в грудь, причинив проникающее ранение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицию и карету скорой медицинской помощи на место происшествия вызвали прохожие.

Правонарушительница же с места преступления скрылась. Однако, приняв срочные оперативно-розыскные меры, полицейские быстро установили личность девушки, а через несколько дней задержали у её знакомых, где она скрывалась, чтобы избежать наказания.

«Правонарушительнице следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. За содеянное девушке грозит лишение свободы от пяти до восьми лет», — сообщил начальник Приморского отдела полиции Александр Коцар.



Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года Беляевский районный суд Одесской области рассмотрел дело об убийстве ножом мужчины его соседями — отцом и сыном, за что приговорены к 14 и 12 годам лишения свободы соответственно.

Фото и видео: Приморский отдел полиции в Одессе