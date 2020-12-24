COVID-19 в Украине: Есть первый миллион заболевших

В Украине по состоянию на 24 декабря лабораторно подтверждён 1 001 132 случая COVID-19, из них за сутки — 11 490.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников», — сообщил Степанов/



Отмечается, что за минувшие сутки умерли 223 пациента, выздоровели — 15 775.

Кроме того, за сутки госпитализированы — 2 721 человек. Осуществлено тестирований за сутки — 66 358 (в том числе методом ПЦР — 42 132, методом ИФА — 24 226).

За всё время пандемии в Украине выздоровели 631 435 человек. В то же время зафиксировано 17 395 летальных случаев.

Проведено 5 390 952 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.

Количество заболеваний по регионам:

г. Киев — 105 040 случаев;

— 105 040 случаев; Винницкая область — 21 490 случаев;

Волынская область — 31 917 случаев;

Днепропетровская область — 55 174 случая;

Донецкая область — 33 738 случаев;

Житомирская область — 37 468 случаев;

Закарпатская область — 27 543 случая;

Запорожская область — 50 115 случаев;

Ивано-Франковская область — 42 482 случая;

Киевская область — 55 497 случаев;

Кировоградская область — 8 090 случаев;

Луганская область — 9 443 случая;

Львовская область — 58 372 случая;

Николаевская область — 28 351 случай;

Одесская область — 66 971 случай;

— 66 971 случай; Полтавская область — 33 509 случаев;

Ривненская область — 39 634 случая;

Сумская область — 38 923 случая;

Тернопольская область — 32 972 случая;

Харьковская область — 66 788 случаев;

— 66 788 случаев; Херсонская область — 16 408 случаев;

Хмельницкая область — 37 600 случаев;

Черкасская область — 36 418 случаев;

Черновицкая область — 38 914 случаев;

Черниговская область — 28 275 случаев.

Как сообщала Одесса News, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 10 136 случаев коронавируса.