Учёные: Тест на ощущение запаха и вкуса может помочь при выявлении COVID-19

Потеря обоняния вероятнее у пациентов с COVID-19, чем у тех, кто страдает от сильных простуд.

Люди, которые пострадали от пандемии, также с трудом могут различать сладкий или горький вкус. Эти факторы и могут помочь выявлять коронавирус на ранних стадиях, например, в аэропорту, сообщает УНН со ссылкой на Вloomberg.

«По словам исследователей, выраженная потеря обоняния, от которой страдают многие пациенты с коронавирусом, может помочь быстро отделить их от случаев гриппа, сняв потенциальные нагрузки на систему здравоохранения этой зимой», — пишут в издании.

Согласно исследованию, проведённому двумя бельгийскими университетами и опубликованному в журнале Rhinology, потеря обоняния более вероятна у пациентов с COVID-19, чем у тех, кто страдает от сильных простуд.

По словам профессора ринологии Норвичской медицинской школы Университета Восточной Англии Карла Филпотта, несмотря на то, что надлежащая диагностика будет необходима всегда, тесты на обоняние и вкус могут помочь в быстрой проверке в отделениях неотложной помощи и в аэропортах.

«Мы знаем, что COVID-19 отличается от других респираторных вирусов. Это означает, что тесты на запах и вкус могут использоваться для различия пациентов с COVID-19 и людей, которые регулярно болеют простудой или гриппом», — сказал Филпотт.

По словам учёных, результаты исследования показывают, что COVID-19 может инфицировать мозг и центральную нервную систему. Поэтому осложнения со стороны мозга, такие как инсульт, связаны с тяжёлыми случаями коронавируса.

Между тем, по состоянию на утро четверга, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 791 034. Выздоровели 15 305 030 человек. Всего диагностировали коронавирус у 22 582 783 человек.

По данным worldometers, на утро 20 августа лидируют по количеству заболевших США, Бразилия и Индия. Украина занимает 31-ю позицию.

Как сообщала Одесса News, Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность из-за «омоложения» COVID-19 — новая волна коронавируса покрывает людей 20-40 лет.