Имя праворадикала Стерненко фигурирует в деле об убийстве журналиста Шеремета

Одесский активист-радикал Сергей Стерненко подтвердил, что номер его мобильного телефона фигурирует в производстве по убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом сам Стерненко сообщил на своей странице в Facebook.

«Издание Бабель обнародовало информацию о том, что по делу Шеремета фигурирует и мой мобильный телефон. Я выяснил детали и подтверждаю эту информацию», — написал активист.



При этом он добавил, что в производстве есть 2 его телефонных номера — актуальный и старый, которым он не пользуется уже 7 лет.

Стерненко полностью отрицает свою причастность к убийству журналиста, сообщил, что он не был в Киеве ни в день убийства Шеремета, ни за несколько месяцев до того.

Ранее СМИ сообщили, что в списке телефонов, к которым в феврале 2019 года следователи получили доступ, был номер Сергея Стерненко.

Радикал выдвинул собственную версию, зачем полиции нужны его телефонные данные.

«Полиция незаконно следит за нами. Полиция незаконно прослушивает нас. Полиция вмешивается в нашу жизнь, потому что мы не нравимся Авакову. Полиция пытает, насилует и убивает. Полиция заключает невинных и покрывает преступников. Потому что так хочет Аваков. И это покрывает Зеленский. В данном случае мусора просто использовали производство по Шеремета для собственных нужд. И это не имеет ничего общего со следствием. Чтобы преодолеть преступность нужно сначала преодолеть ее руководителей в форме», — считает праворадикал.

Для справки. Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета. Следствие подозревает врача и волонтёра Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Дугарь с домашнего ареста на освобождение под залог в размере 168 тыс. гривен.

11 августа Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Кузьменко на круглосуточный домашний арест. Антоненко пока остаётся в СИЗО.

18 августа Антоненко и Кузьменко вручили обвинительные акты, а обвинительный акт по Дугарь остался у прокурора.

Суд проведёт подготовительное заседание по этому делу 25 августа.