Украина установила новый антирекорд заболевших за сутки COVID-19

В Украине за сутки подтверждено 2 134 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, пишет Укринформ.

«Украина установила очередной антирекорд. За сутки у нас заболело 2 134 человека. Из них 100 детей, а также 160 медицинских работников. Всего было госпитализировано 407 человек за прошедшие сутки. Было зафиксировано 40 летальных случаев», — сказал Степанов.

По его словам, больше всего случаев коронавируса в сутки зафиксировано в Харьковской области (242), Киеве (227), Черновицкой области (189).

Глава Минздрава отметил, что за всё время пандемии в Украине заболело 98 537 человек, в том числе 6 702 ребёнка и 10 083 медработника. Выздоровел 50 441 пациент, летальных случаев зарегистрировано 2 184.

По словам министра, за предыдущие сутки было проведено 40 779 тестирований на коронавирус.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на утро четверга, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 791 034. Выздоровели 15 305 030 человек. Всего диагностировали коронавирус у 22 582 783 человек. По данным worldometers, на утро 20 августа лидируют по количеству заболевших США, Бразилия и Индия. Украина занимает 31-ю позицию.