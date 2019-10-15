В Одессе на минувшей неделе появились на свет более 200 малышей

За прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появился на свет 201 новорожденный, что на 7 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Как подчёркивает официальный сайт города, население Одессы за неделю пополнили две двойни.

«Количественное превосходство на минувшей неделе одержали новорожденные одесситки, которых появилось на свет 105. Это на 11 детей больше, чем на предыдущей неделе», — говорится в сообщении.

Также за неделю увидели свет 96 новорожденных мальчиков.

Отмечается, что на первом месте по числу новорожденных на прошедшей неделе был городской роддом №1, где появились на свет 70 младенцев.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут четыре городских роддома из пяти: №1, №2, №4 и №7. В роддоме №5 со 2 октября в течение месяца проводятся ежегодная дезинфекция и косметический ремонт.