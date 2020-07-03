В одесском регионе за сутки прибавилось 56 больных коронавирусом

По состоянию на утро 3 июля в Одесской области лабораторно подтверждены 1 792 случая COVID-19.
Из них, как сообщает система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, 787 человек выздоровели.
За последние сутки количество больных увеличилось на 56 человек, здоровых – на 26.
Количество летальных случаев в одесском регионе за истекшие сутки осталось неизменным – всего 24 человека.
Продолжают болеть на сегодняшний день 981 человек (+30 за прошедшие сутки).
Подозрение на болезнь у 3350 человек.
Как сообщала Одесса News, среднее течение коронавирусной болезни составляет 3 недели.