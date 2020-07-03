В Украине пациенты с COVID-19 в среднем болеют три недели

Пациенты с COVID-19 в среднем болеют три недели.

Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«В среднем у нас около трёх недель срок течения коронавирусной болезни. Но в то же время иногда мы и 30, и 39 дней фиксируем, в зависимости от тяжести болезни», — сказал Степанов.

Он добавил, что исключительно лечащий врач определяет, выздоровел ли человек, в том числе и на основании теста методом ПЦР.

По состоянию на утро 3 июля, в Украине лабораторно подтверждены 46 763 случая COVID-19, из них 20 558 человек выздоровели, 27 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 876 новых случаев заболевания.

Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано в Черновицкой (300), Львовской (193,3) и Ровенской (168,9) областях.

На сегодняшний день в Украине госпитализированы 4 390 человек, из них 105 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12 463 человека, подключении к аппарату ИВЛ — 403 пациента.

Заболевание подтверждено у 3 382 детей и 6 874 медиков, из них 4 243 медработника выздоровели.

Как сообщала Одесса News, сегодня Украина занимает 34-е место в мире по количеству заболевших коронавирусом.