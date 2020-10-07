В Украине за сутки количество больных коронавирусом стало больше на 4 753 человека

В Украине по состоянию на 7 октября лабораторно подтверждено 239 337 случаев COVID-19, из них за сутки — 4 753.

Такие данные содержит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

«Сегодня рекорд по количеству людей — 2569 пациентов, которые за минувшие сутки выздоровели и победили COVID-19. Но в то же время у нас антирекорд по количеству заболевших — за минувшие сутки у нас заболели 4753 человека, из них 219 детей и 251 медработник», — сказал на сегодняшнем утреннем брифинге Министр охраны здоровья Максим Степанов.



Зафиксированы 77 летальных случаев. За сутки госпитализированы 730 человек, всего в больницах с диагнозом COVID-19 или подозрением на него находятся 18 039 пациентов со средним или тяжёлым течением болезни.

Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 239 337 человек, из них 15 259 детей, 16 864 медработника, выздоровели 105 тысяч 970 человек, 4 597 — летальных случаев.

Наибольшее количество коронавирусных больных зарегистрировано в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Как сообщала Одесса News, на утро 7 октября Украина занимает 25-е место в мире среди стран с наибольшим количеством больных коронавирусом.

Инфографика: Укринформ