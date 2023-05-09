Жизнь продолжается: на прошлой неделе в Одессе родилось 135 малышей

На прошлой неделе в Одессе родилось 135 малышей.

Среди них три пары близнецов, — информирует официальный сат «Одесса» горсовета.

«Количественное преимущество прошлой недели осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось на свет 72. Также через неделю увидели свет 63 маленьких одесситки», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество родов за прошлую неделю приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 42 младенца.

Отмечается, что все городские роддомы Одессы в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года в одесском роддоме №1 реконструирована котельная, которую проинспектировал Одесский городской голова Геннадий Труханов.

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