Больше всех в Украине коньяк пьют в Киеве, Одесса — на третьем месте

Жители Одесской области вошли в топ-3 любителей коньяка в Украине.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Потребление коньяка в Украине выросло на 12,8 % за год. Так, за 9 месяцев 2019 года украинцы купили в розницу 1,3 млн декалитров коньяка, тогда как в 2018 году — 1,15 млн дал.

Больше всего коньяка купили жители Киева — 275,9 тыс. дал. Второе место заняли жители Днепропетровской области — 147,2 тыс. дал. Третье место взяли любители коньяка из Одесской области — 121,7 тыс. дал.

Данные Госстата свидетельствуют также, что за год жители Киева увеличили потребление коньяка на 8,1 %, жители Днепропетровской области — на 11,2 %, а Одесской — на 16,3 %.

Также жители одесского региона только в январе-сентябре прошлого года на покупку продовольственных товаров потратили 19,6 млрд грн, из них на алкоголь — 2,9 млрд грн, молочные продукты — 2,2 млрд грн, свежие овощи и фрукты — 1,6 млрд грн, мясные продукты — 1,3 млрд грн.

Как сообщала Одесса News, согласно требованиям ЕС, одесские виноделы имеют право до конца 2025 года использовать слова “коньяк” и “шампанское” в названиях своей продукции, в том числе той, что реализуется на экспорт.