Одесские виноделы могут до конца 2025 года использовать слова “коньяк” и “шампанское”

Одесские виноделы имеют право до конца 2025 года использовать слова “коньяк” и “шампанское” в названиях своей продукции, в том числе той, что реализуется на экспорт.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба корпорации “Укрвинпром” со ссылкой на генерального директора корпорации Владимира Кучеренко.

“Украина продолжает производить и реализовывать, в т.ч. экспортировать «коньяк Украины» и «шампанское Украины» в третьи страны», — говорится в сообщении.

Как отметил Кучеренко, виноградно-винодельческая отрасль Украины сейчас работает в условиях переходного периода, в соответствии со статьёй 208 Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом относительно использования географических указаний ЕС для обозначения подобных продуктов украинского производства.

«Несмотря на взятые на себя обязательства отказаться от ряда географических названий ЕС, в частности, «коньяк» и «шампанское», мы имеем право использовать названия до конца 2025 года», — сказал глава Укрвинпрома.

Он напомнил, что для определённого перечня названий винодельческой продукции, в том числе для названий «шампанское» и «коньяк», существует 10-летний переходный период, который действует до 1 января 2026 года.

«Итак, это неизменная в течение ближайших лет юридическая ситуация», — подытожил Кучеренко и добавил, что переход к новым названиям — процесс длительный и недешёвый.

Руководитель корпорации отметил, что во время подписания Соглашения об ассоциации не было предусмотрено предоставление компенсаций или технической помощи производителям винодельческой продукции Украины в случае отказа от употребления географических указаний стран Европы в названиях украинских вин и коньяков. А «переход на новые наименования в любом случае связан с существенными финансовыми потерями для украинской винодельческой отрасли», и это существенная нагрузка на предприятия.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны географических указаний» №123-IX.

Географическое указание является знаком, который наносится на упаковку продукта и свидетельствует о его высоком качестве, многолетней традиции производства и особой связи с территорией, где его производят.