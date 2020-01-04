В Международном аэропорту «Одесса» открылся новый магазин гаджетов «Цитрус».

Об этом сообщается на сайте аэропорта.

«В нём представлен широкий ассортимент техники и аксессуаров, полезных для путешественников. Это первый магазин сети «Цитрус», который открылся в аэропорту.

Как отметил Директор по маркетингу и коммерции Вячеслав Чеглатонев, «одесский аэропорт первым среди аэропортов начинает сотрудничество с лидером на рынке электроники – компанией «Цитрус». Для наших пассажиров представлен уникальный ассортимент, актуальный в том числе и для путешественников. Надеемся, что покупки в аэропорту в магазине «Цитрус» помогут пассажирам сделать путешествие ярким и незабываемым».

Новый «Цитрус» находится в зале прилёта и уже ждёт гостей.

Время работы ежедневное с 09:00 до 22:00.

Кстати. «Цитрус» — ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 54 магазинов, работающих в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома.

Как сообщала Одесса News, одновременно с переносом рейсов большинства авиакомпаний в новый терминал, аэропорт «Одесса» совместно с компанией БФ энд ГБ трэвел ритейл ЛТД (Heinemann) открыл первый магазин беспошлинной торговли в международном зале вылета.