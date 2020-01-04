Срочники Нацгвардии Украины присягнули в Одессе возле Дюка

Присягу на верность украинскому народу принесли утром 4 января возле Дюка военнослужащие срочной службы Нацгвардии Украины, призванные осенью 2019 года.

Об этом сообщает «Думская».

Отмечается, что торжественную клятву дали 59 молодых бойцов 11-й бригады охраны общественного порядка НГУ, уроженцы Волынской, Кировоградской и Одесской областей.

Перед присягой срочники прошли двухмесячный курс молодого бойца в одном из учебных центров НГУ. В ближайшие недели гвардейцы будут проходить спецподготовку и изучать законодательство и уставы.

«После окончания обучения военнослужащие сдадут экзамены, которые принимают преподаватели университета внутренних дел. Успешно сдавшие экзамены будут допущены к самостоятельному патрулированию улиц», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что сейчас к патрулированию Одессы и населённых пунктов области ежесуточно привлекается около 250 военнослужащих. К лету их количество увеличится до 350-400 человек.

Церемония принятия присяги завершилась торжественным маршем и показательным выступлением оркестра Нацгвардии.

Фото Сергея Смоленцева/Думская